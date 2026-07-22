'द ओडिसी' नें मंगलवार को लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी भारत में साल की दूसरी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म

क्रिस्टोफर नोलन की जबरदस्त फैंटेसी-एक्शन फिल्म 'द ओडिसी' का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बना हुआ है. यहां तक कि इसने अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. इन सबके बीच 'द ओडिसी' ने मंडे टेस्ट पास कर लिया था और मंगलवार को भी इस फिल्म की धूम रही है. चलिए यहां जानते हैं ऐनी हैथवे, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और जेंडया स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को भारत में कितनी कमाई की है?

'द ओडिसी' ने 5वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'द ओडिसी' को भारतीय दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर भी धमाकेदार परफॉर्म कर रही है और हर दिन करोड़ों छाप रही है. बता दें कि इस फिल्म ने 17.40 करोड़ से भारत में ओपनिंग की थी और फिर वीकेंड पर इसकी कमाई में जबरदस्त तेजी देखी गई. जहां इसने दूसरे दिन यानी शनिवार को 22.50 करोड़ कमाए तो वहीं तीसरे दिन संडे को इसका कलेक्शन 21.90 करोड़ रुपये रहा. हालांकि वीकडेज में एंट्री करने के बाद इसकी कमाई में चौथे दिन मंदी भी देखी गई लेकिन फिर भी इसने 8 करोड़ के कलेक्शन के साथ मंडे टेस्ट पास किया. अब मंगलवार को फिर क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म ने कमाई में उछाल दिखाया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द ओडिसी' ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 8.35 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 77.65 करोड़ रुपये हो गई है.

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भारत में साल की दूसरी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनी

'द ओडिसी' ने बॉक्स ऑफिस हिला कर रख दिया है. रिलीज के पांचवें ही दिन इसने बड़ा कमाल करते हुए एक तगड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल ये फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी के 75.21 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देकर साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. अब इसका टारगेट नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा करना है और इसी के साथ अब ये ऑब्सेशन के 84.65 करोड़ की लाइफटाइम कमाई को मात देने की ओर बढ़ रही है. फिल्म जिस रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि ये बुधवार तक इस उपलब्धि को हासिल कर ही लेगी

ये हैं भारत में साल 2026 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

ऑब्सेशन – 84.65 करोड़ द ओडिसी – 77.65 करोड़ (5 दिन) प्रोजेक्ट हेल मैरी – 75.21 करोड़ माइकल – 70.76 करोड़ द डेविल वियर्स प्राडा 2 – 30.21 करोड़

जोकर सहित इन फिल्मों को चटाई धूल

'द ओडिसी' ने भारत में 6 हॉलीवुड फ़िल्मों की लाइफ़टाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसने जोकिन फीनिक्स की 'जोकर' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 64 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपना सफ़र पूरा किया था. इसके अलावा द ओडिसी ने 'द कॉन्जुरिंग 2' (62 करोड़), 'थोर: रैग्नारोक' (60 करोड़), 'कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर' (59 करोड़), 'स्पाइडर-मैन: होमकमिंग' (58 करोड़) और 'जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल' (58 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है.

रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, सामंथा मॉर्टन और चार्लीज़ थेरॉन की यह फ़िल्म अब भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 34वीं हॉलीवुड फ़िल्म बन गई है। इसका अगला लक्ष्य 'फ़ास्ट एंड फ्यूरियस प्रेज़ेंट्स: हॉब्स एंड शॉ' (68.75 करोड़) की कमाई का आंकड़ा पार करना है।

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