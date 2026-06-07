100 करोड़ के पार पहुंची 'पेद्दी', 'बंदर' को 2 करोड़ भी नसीब नहीं, 'HJTIHH' का हाल भी जानिए

Saturday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों तीन फिल्में काफी चर्चा में है. सबसे ज्यादा चर्चा राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' की हो रही है. इसके बाद वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' की और फिर बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' की. इसी हफ्ते सिनेमाघरों में आईं इन तीन फिल्मों में से दो शानदार कमाई कर रही है. जबकि एक बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है. चलिए जानते हैं कि इन फिल्मों ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

राम चरण की 'पेद्दी' हुई 100 करोड़ के पार

साउथ स्टार राम चरण और बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' ने सिनाघरों में 4 जून को एंट्री ली थी. इसने पेड प्रिव्यू से 18.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. जबकि इसकी ओपनिंग 51 करोड़ रुपये से हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 26.90 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी शुक्रवार को 28.85 करोड़ रुपये कमा डाले. इसी के साथ अब फिल्म की भारत में टोटल कमाई 125.25 करोड़ रुपये हो चुकी है.

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'है जवानी तो इश्क होना है' ने कितनी कमाई की?

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की तिकड़ी वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में पहले दिन 7.50 करोड़ रुपये कमाए थे. जबकि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी इसकी शानदार कमाई जारी रही. हालांकि आंकड़ों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 7.25 करोड़ रुपये दर्ज की गई. दो दिनों में 'है जवानी तो इश्क होना है' का कलेक्शन 14.75 करोड़ रुपये हो चुका है.

बॉबी देओल की 'बंदर' को 2 करोड़ भी नसीब नहीं

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' भी है जवानी तो इश्क होना है के साथ ही रिलीज हुई है. एक तरफ जहां वरुण की फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर बंदर टिकट खिड़की पर दम तोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है. रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने भारत में सिर्फ 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया था, जबकि दूसरे दिन 95 लाख रुपये कमाए. दो दिनों में फिल्म 2 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है.

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'दृश्यम 3' का जलवा भी जारी है

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' भी इन दिनों थिएटर्स में है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 17 दिन पूरे कर लिए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इसने टिकट खिड़की पर 1.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और अब इसकी टोटल कमाई भारत में 104.73 करोड़ रुपये हो चुकी है.