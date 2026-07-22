Armaan Malik Birthday: रियलिटी शो में हार गए थे अरमान मलिक, 12 साल की उम्र में आमिर की फिल्म में गाया था गाना
Armaan Malik Birthday: 12 साल की उम्र में आमिर खान की फिल्म के गाने को आवाज देने वाले अरमान मलिक आज अपना 31वां बर्थडे मना रहे हैं. उन्होंने और भी कई फिल्मों के गाने गाए हैं.
Armaan Malik Birthday: शुरू से ही संगीत की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अरमान मलिक ने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था. अपने करियर में कई शानदार गाने देकर उन्होंने फैंस के बीच अच्छा खासा मुकाम बना लिया है. हालांकि ये सफर उनके लिए आसान नहीं था. कभी उन्हें एक सिंगिंग रियलिटी शो में हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत को साबित किया.
31 साल के हुए अरमान मिल्क
अरमान मलिक आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं. मशहूर गीतकार अमाल मलिक के छोटे भाई और संगीत निर्देशक डबू मलिक के बेटे अरमान मलिक का जन्म मुंबई में 22 जुलाई 1995 को हुआ था. शुरू से ही उन्हें गाने का शौक था और बड़े होने पर उन्होंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाया.
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'सा रे गा मा पा' में झेला रिजेक्शन
अरमान मलिक ने 11 साल की उम्र में सिंगिंग रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा लिटिल चैम्प्स' में हिस्सा लिया था. यहां उनकी आवाज को काफी पसंद किया गया था, लेकिन वो जीतने में नाकाम रहे थे. अरमान साल 2006 के इस शो के फाइनलिस्ट थे, लेकिन वो आठवें नंबर पर रहकर बाहर हो गए थे.
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12 की उम्र में आमिर खान की फिल्म के लिए गाया गाना
चाहे सा रे गा मा पा लिटिल चैम्प्स में आठवें नंबर पर उनका सफर खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें पहचान मिल गई थी. उन्होंने 12 साल की उम्र में आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' (2007) के लिए 'बम बम बोले' गाने को आवाज दी थी. उन्होंने मशहूर सिंगर शान के साथ मिलकर ये गाना गाया था जो सुपरहिट साबित हुआ था. इसके बाद छोटी उम्र में ही वो भूतनाथ और चिल्लर पार्टी जैसी फिल्मों के गानों की आवाज भी बने थे.
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इन फिल्मों के लिए गए गाने
अरमान मलिक ने चले आना, पहला प्यार, मैं रहूं या ना रहूं, दिल में छुपा लूंगा, बोल दो ना ज़रा, जब तक जैसे गानों से फैंस के बीच पहचान बनाई है. अरमान मलिक ने खूबसूरत, की एंड का, बागी, फोर्स 2, कबीर सिंह, पति पत्नी और वो, हेट स्टोरी 3, आर्टिकल 15 और ये साली आशिकी जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए हैं.