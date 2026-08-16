'हैवान आ रहा है...', अक्षय कुमार ने अनोखे अंदाज में सैफ को किया बर्थडे विश

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर सैफ अली खान आज यानी 16 अगस्त को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनके को-स्टार अक्षय कुमार ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. खिलाड़ी कुमार ने 'हैवान' स्टाइल में सैफ अली खान को जन्मदिन की शुभकामाएं दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अक्षय कुमार ने शेयर किया मजेदार वीडियो

अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो हाथ में चॉकलेट पेस्ट्री लिए नजर आ रहे हैं, जिस पर एक मोमबत्ती जल रही है. कुर्सी पर बैठे अक्षय गुनगुनाते हैं, 'मेरा हीरो है वो, मेरा हीरो है वो...' इसके बाद वो सैफ अली खान को जन्मदिन की बधाई देते हैं और फिर मोमबत्ती बुझाकर डरावनी हंसी हंसते हुए दिखाई देते हैं. इस वीडियो के साथ अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, सैफ. शानदार अंदाज में अपना जन्मदिन मनाओ, जितना मना सकते हो, क्योंकि 'हैवान' आ रहा है.'

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'हैवान' में नजर आएंगे अक्षय-सैफ

बता दें कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैवान' को लेकर चर्चा में हैं. प्रियदर्शन की इस एक्शन क्राइम-थ्रिलर फिल्म के जरिए ये जोड़ी सालों बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. फिल्म में अक्षय नेगेटिव रोल में नजर आएंगे. इसमें उनका खतरनाक रूप देखने को मिलने वाला है. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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यूजर बोले- बर्थडे विश कर रहे हो या डरा रहे हो

अक्षय कुमार की इस पोस्ट पर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'भैया बर्थडे विश कर रहे हो या डरा रहे हो.' एक यूजर ने लिखा, 'अंदाज ऐसा कि दिन में भी डर से रूह कांप जाए.'

बता दें कि बीते दिनों रिलीज हुआ फिल्म 'हैवान' का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. बिना किसी डायलॉग के रिलीज हुए इस टीजर ने अपनी दमदार झलक और शानदार विजुअल्स से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. फैंस को इसका अलग अंदाज काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा भी हुई.

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