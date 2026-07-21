Avengers: Doomsday के एडवांस टिकट्स घंटों में सोल्ड आउट, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा घमासान

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAvengers: Doomsday के एडवांस टिकट्स घंटों में हुए सोल्ड आउट, दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा घमासान

Avengers: Doomsday के एडवांस टिकट्स घंटों में हुए सोल्ड आउट, दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा घमासान

दिसंबर में रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म Avengers: Doomsday को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. 5 महीने पहले ही इसके एडवांस टिकट्स की बिक्री शुरू कर दी गई और कुछ ही घंटों में सारे टिकट बिक गए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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जहां साल 2026 की मच अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों में रणबीर कपूर की 'रामायण' सबसे अव्वल है, तो वहीं इस साल की हॉलीवुड की सबसे मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में बेशक पहले नंबर पर Avengers: Doomsday मौजदू है. फिल्म की रिलीज में अभी 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही इसे लेकर फैंस के बीच गजब की दीवानगी देखने को मिल रही है. सोमवार को फिल्म के एडवासंस टिकट्स की बिक्री शुरू हुई थी और कुछ ही घंटों में सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो गए.

कुछ ही घंटों में बिक गए सारे टिकट

मेकर्स ने सोमवार, 20 जुलाई को Avengers: Doomsday के लिए बड़ा एकदम उठाया था. रिलीज से करीब पांच महीने पहले इसके प्रीमियम 'इनफिनिटी विज़न' स्क्रीनिंग के टिकट्स की बिक्री शुरू की गई थी और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए. कई बॉक्स ऑफ़िस ट्रैकर्स ने बताया है कि इसने 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की प्री-सेल्स रिकॉर्ड को भी पछाड़ दिया है. जबकि 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की टिकट बिक्री के रिकॉर्ड से भी एवेंजर्स डूम्सडे आगे निकल चुकी है.

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दिसंबर में बॉक्स  ऑफिस पर मचेगा घमासान

बता दें कि अभी सिर्फ इस फिल्म की टिकट्स की बिक्री 'इन्फिनिटी विज़न' ऑडिटोरियम तक ही सीमित रखी गई है. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में 18 दिसंबर को रिलीज की जाएगी. इसे लेकर अभी से ही जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और दिसंबर में सिनेमाघरों में तबाही मचना तय है.

ड्यून: पार्ट थ्री' से होगा क्लैश

बता दें कि एवेंजर्स डूम्सडे का सिनेमाघरों में क्लैश एक अन्य हॉलीवुड की बड़ी फिल्म ड्यून: पार्ट थ्री' से होगा. ये फिल्म भी 18 दिसंबर 2026 को ही रिलीज होगी. हालांकि एवेंजर्स: डूम्स्डे को लेकर तगड़ा बज दिखई पड़ रहा है. फिल्म के एडवांस टिकट्स कुछ घंटों में ही सोल्ड आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर भारी तादाद में फैंस इस फिल्म के सपोर्ट में उतर आए हैं.

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रिलीज हुआ ट्रेलर

मेकर्स ने 'अवेंजर्स: डूम्सडे' का पहला ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है. हालांकि टिकट्स की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म के ट्रेलर को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. भारतीय फैंस इसके विजुअल इफेक्ट्स से खफा नजर आए. उनका कहना है कि रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' के विजुअल्स इससे काफी अच्छे हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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