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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTuesday Box Office Collection: मंगलवार को भी फुल स्पीड से दौड रही 'द ओडिसी', 'धमाल 4' भी दिखा रही दम, जानें- दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन

Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को भी फुल स्पीड से दौड रही 'द ओडिसी', 'धमाल 4' भी दिखा रही दम, जानें- दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन

Tuesday Box Office Collection 21 July: मंगलवार को फिर बॉक्स ऑफिस पर काफी हलचल दिख रही है. यहां द ओडिसी से धमाल 4 तक सभी फिल्मों के ट्यूज्डे की कमाई के अपडेटेड आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 12:13 PM (IST)
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 मंडे को सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मो की रफ्तार धीमी नजर आई. हालांकि ‘द ओडिसी’ ने मंडे टेस्ट में टॉप किया वहीं धमाल 4 ने भी थोड़ा दम दिखाया लेकिन लेनिन से लेकर वेलकम टू द जंगल की कमाई फुस्स नजर आई. चलिए यहां जानते है ये फिल्में मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

‘द ओडिसी’ मगलवार को कितनी कर रही कमाई? (The Odyssey BO Collection Day 5 Live Updates) 
‘द ओडिसी’ को भारत में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने पहले मंडे को 8.35 करोड़ कमाए थे. वहीं मंगलवार को यानी 5वें दिन भी ये धमाल मचाती नजर आ रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 12 बजे तक इस फिल्म ने 0.91 करोड़ कमा डाले हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 28.8% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल द ओडिसी का भारत में 5 दिनों का कुल कलेक्शन 70.56 करोड़ रुपये हो गया है.
द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 5 0.91 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक)  28.8%
कुल कलेक्शन 70.56 करोड़ रुपये  

धमाल 4 दूसरे मंगलवार कितनी कर रही कमाई? ( Dhamaal 4 Box Office Collection Day 12 Live Updates) 
अजय देवगन की धमाल 4 की कमाई को दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद झटका लगा है. इस फिल्म ने दूसरे मंडे को 3.25 करोड़ कमाए थे. वहीं मंगलवार की कमाई की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक इस फिल्म ने 0.15 करोड़ कमा डाले हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 8.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल धमाल 4 का भारत में 12 दिनों की कुल कमाई अब 127.90 करोड़ रुपये हो गई है.

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 12 0.15 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक)  8.0%
कुल कलेक्शन 127.90 करोड़ रुपये  

ये भी पढ़ें:-Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

लेनिन दूसरे मंगलवार कितनी कर रही कमाई? (Lenin Box Office Collection Day 12 Live Updates) 

अखिल अक्किनेनी की लेनिन की कमाई में भी दूसरे हफ्ते के वीकडेज में मंदी देखी गई है. दूसरे मंडे इसने 1.05 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे मंगलवार की कमाई की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 12 बजे तक इस फिल्म ने 0.04 करोड़ कमा डाले हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 15.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की कुल कमाई अब 44.69 करोड़ रुपये हो गई है.
लेनिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 12 0.04 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक)  15.0%
कुल कलेक्शन 44.69 करोड़ रुपये  

ये भी पढ़ें:-Jana Nayagan Advance Booking Day 1: 'जना नायकन' ने एडवांस बुकिंग में ही कर डाली छप्पर फाड़ कमाई, क्या ओपनिंग डे पर तोड़ पाएगी 'कुली' का रिकॉर्ड?

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Published at : 21 Jul 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Lenin Dhamaal 4 Welcome To The Jungle The Odyssey Tuesday Box Office Collection
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