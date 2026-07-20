जॉन अब्राहम ने 84 करोड़ रुपये में खरीदा आलीशान बंगला, 5 करोड़ स्टांप ड्यूटी के दिए

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजॉन अब्राहम ने 84 करोड़ रुपये में खरीदा आलीशान बंगला, 5 करोड़ तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी के चुकाए

जॉन अब्राहम ने 84 करोड़ रुपये में खरीदा आलीशान बंगला, 5 करोड़ तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी के चुकाए

John Abraham Buys Bungalow: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जॉन अब्राहम ने मुंबई की प्राइम लोकेशन पर एक लग्जरी बंगला खरीदा है. इसके लिए एक्टर ने 84 करोड़ रुपये की तगड़ी रकम चुकाई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jul 2026 05:57 PM (IST)
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बॉलीवुड में दो दशक से काम कर रहे मशहूर एक्टर जॉन अब्राहम एक लग्जरी लाइफ जीते हैं. वो अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी रईसी को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है. अभिनेता ने मुंबई की एक प्रमाइम लोकेशन पर बेशकीमती प्रॉपर्टी को अपना बनाया है. आइए आपको बताते हैं कि एक्टर ने कब और कहां करोड़ों का घर खरीदा है?

जॉन अब्राहम ने 84 करोड़ में खरीदा बंगला

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म 'लियासेस फोरस' के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा के वेस्ट में एक शानदार बंगला खरीदकर अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को और मजबूत कर लिया है. इसके लिए अभिनेता ने 84 करोड़ रुपये की तगड़ी रकम का भुगतान किया है. ये प्रॉपर्टी बांद्रा वेस्ट में सेंट मार्टिन रोड पर स्थित है. यहां आस-पास और भी कई बड़े सेलिब्रिटीज की प्रॉपर्टी भी हैं.

 
 
 
 
 
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5 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी के दिए

बता दें कि जॉन ने बांद्रा में एक प्रीमियम फ्रीहोल्ड घर अपने नाम किया है. ये डील 14 जुलाई, 2026 को हुई थी. 1,017.60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, जहां  31.50 स्क्वायर मीटर का एक आउटहाउस है और 193.12 स्क्वायर मीटर के बिल्ट-अप एरिया वाला एक बंगला है. इसके लिए 5 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा.

कहां कहां हैं जॉन की प्रॉपर्टी?

मुंबई के बांद्रा में जॉन अब्राहम समंदर के ठीक सामने बने डुप्लेक्स पेंटहाउस में रहते हैं. इसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपये है. द इकॉनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में उन्होंने अपने तीन अपार्टमेंट किराये पर भी दिए हैं. GQ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के पास अमेरिका के लॉस एंजिल्स में भी लग्जरी प्रॉपर्टी है. जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो लंदन में भी उनके पास एक आलीशान प्रॉपर्टी है.

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एक्टर का वर्कफ्रंट

एक्टर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया पर बेस्ड फिल्म में वो नजर आएंगे. हालांकि अभी इसका नाम फाइनल नहीं हुआ है. इसके अलावा एक्टर के पास फोर्स सीरीज की अगली फिल्म 'फोर्स 3' भी है. इसमें वो ACP यशवर्धन सिंह के किरदार से फिर से फैंस का दिल जीतने के लिए लौटेंगे. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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