दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को नीट पेपर लीक और शिक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई. इसके विरोध में एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपना दुख जाहिर किया.

CJP प्रोटेस्ट और छात्र आंदोलन के समर्थन में आएं दिलजीत दोसांझ

एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की मांग सुनने की अपील की. साथ ही, उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के कारण खुद झेले गुए विरोध के बारे में भी खुलकर बात की. एक्टर दिलजीत ने बताया कि उन्हें पहले भी देशविरोधी कहा जा चुका है और अपनी बात रखने की वजह से उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था.

एक्टर ने अपने नोट में लिखा, 'जो हुआ, वो बहुत गलत था. छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था. मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे छात्रों की मांगों को सुनें. लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज होती है.'

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'मुझे फिर से 'देशद्रोही' कहा जाएगा'

उन्होंने लिखा, 'मुझे पहले भी देशविरोधी कहा जा चुका है और अब भी शायद ऐसा ही कहा जाएगा. किसान आंदोलन के बाद मुझे काफी विरोध और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में मैं अभी बात भी नहीं कर सकता. अब आगे जो होगा, उसे भगवान ही संभालेंगे.'

स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उतरे सितीरे

बता दें, इस आंदोलन को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने स्टूडेंट्स के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है. ऋतिक रोशन ने स्टूडेंट्स के समर्थन में एक इमोशनल वीडियो शेयर कर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. वहीं हुमा कुरैशी, भूमि पेडनेकर, विशाल ददलानी, सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी, प्रकाश राज जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह और अभय देओल समेत कई सेलेब्स ने भी आवाज उठाई है.

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