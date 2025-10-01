हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुल्हन बनने जा रहीं अर्जुन कपूर की बहन, बॉयफ्रेंड संग इस दिन सगाई कर रही हैं अंशुला कपूर

Anshula Kapoor Engagement: अर्जुन कपूर की बहन और बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. उससे पहले वे बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सगाई कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 01 Oct 2025 01:37 PM (IST)
कपूर फैमिली में शादी की शहनाई बजने वाली है. दरअसल दिग्गज फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर दुल्हन बनने वाली हैं. वे अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड, राइट रोहन ठक्कर संग सगाई कर रही हैं. चलिए यहां अंशुला कपूर की इंगेजमेंट सेरेमनी से जुड़ी सभी डिटेल जानते हैं.

अंशुला कपूर कब कर रहीं हैं रोहन ठक्कर संग सगाई
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, अंशुला कपूर की इंगेजमेंट सेरेमनी 2 अक्टूबर यानी कल होगी. अर्जुन कपूर की बहन की सगाई का फंक्शन काफी सिंपल होगा जिसमें खास दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होंगे.  अंशुला की जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत एक पूजा से होगी और ये कल होगी. इस फंक्शन में उनके पिता बोनी कपूर, भाई अर्जुन कपूर और बहनें जाह्नवी और खुशी कपूर मौजूद रहेंगी. हालांकि फैमिली ने इस फंक्शन को काफी इंटीमेट रखा है लेकिन इस ग्रैंड वेडिंग के लिए लोगों में एक्साइटमेंट अभी से बढ़ रही है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)

न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में रोहन ने अंशुला को किया था प्रपोज
अपनी ट्रेडिशनल सगाई की रस्मों से पहले ही, अंशुला और रोहन की लव स्टोरी ने लोगों के दिलों पर कब्ज़ा कर लिया था. जुलाई में, अंशुला ने बताया था कि उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के आइकॉनिक सेंट्रल पार्क में रोहन के प्रपोजल को 'हां' कह दिया था.

रोहन का प्रपोज़ल बेहद सोच-समझकर और सिम्बोलिक था. उन्होंने घुटनों के बल बैठने के लिए बिल्कुल सही समय चुना था. इंडियन टाइम के मुताबिक रात 1:15 बजे उन्होंने अंशुला को प्रपोज किया था. दिलचस्प बात ये है कि यही वो समय था जब वे पहली बार किसी डेटिंग ऐप पर जुड़े थे. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, अंशुला ने इस एक्सपीरियंस को "किसी फेयरीटेल से भी बेहतर" बताया, जो हंसी, आँसुओं और ज़बरदस्त भावनाओं से भरा था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)

अंशुला ने अपनी लव स्टोरी की थी बयां
अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हुए, अंशुला ने बताया, "हम एक ऐप पर मिले थे. किसी मंगलवार रात 1:15 बजे बातचीत शुरू हुई. हम उस सुबह 6 बजे तक बात करते रहे. और किसी तरह, उस समय भी, ऐसा लगा जैसे किसी जरूरी चीज़ की शुरुआत हो रही हो. 3 साल बाद, मेरे पसंदीदा शहर में, सेंट्रल पार्क के महल के सामने, उसने प्रपोज़ किया! इंडियन टाइम के मुताबिक रात ठीक 1:15 बजे! और किसी तरह दुनिया उस पल को जादू जैसा महसूस कराने के लिए रुक गई."

कब होगी अंशुला और रोहन की शादी?
हालांकि इस जोड़े ने अभी तक अपनी शादी की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये जोड़ी दिसंबर 2025 में शादी कर सकती है. फिलहाल हर किसी को इस ग्रैंड वेडिंग का बेसब्री से इंतजार है.

Published at : 01 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Boney Kapoor Anshula Kapoor Arjun Kapoor Rohan Thakkar
