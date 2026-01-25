अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अक्सर अपनी केमिस्ट्री से लोगों को दीवाना बनाते हुए दिखाई देते हैं. इनके आध्यात्मिक झुकाव के बारे में भी सबको पता है. इसी बीच पावर कपल की नई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने फैंस के दिलों को जीत लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो को देख ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विराट और अनुष्का अपने लंदन वाले घर पर एक धार्मिक पूजा का आयोजन किया है. फैंस इस पर अपना जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.ये तो हर कोई जानता है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अब लंदन में रहते हैं.

विराट कोहली ट्रेडिशनल लुक में लगे हैंडसम

इसी बीच उन्होंने लंदन वाले घर में पूजा प्रतिष्ठान का आयोजन किया. सोशल मीडिया पर पूजा से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है. उस तस्वीर में विराट कोहली पारंपरिक कुर्ते में दिख रहे हैं.वहीं, अनुष्का शर्मा सूट पहने हुए बड़ी सी स्माइल देते हुए दिख रही हैं.

Virat Kohli and Anushka Sharma performed a religious ceremony at their home in London. ❤️ pic.twitter.com/ACFoKNtqBZ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 25, 2026

फोटो में घर की एक और महिला और साथ में पंडित भी दिख रहे हैं.हालांकि, ये पहला मौका नहीं है जब विराट और अनुष्का की कोई पूजा-पाठ वाली तस्वीर वायरल हुई हो. हाल ही में विराट कोहली उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे.अब लंदन के घर में पूजा के दौरान करीबी लोग भी मौजूद रहे.

फोटो में एक बच्ची भी नजर आ रही है, जिसे देख फैंस कन्फ्यूज्ड कि आखिर ये बच्ची है कौन.विराट और अनुष्का की ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई लोगों ने इस पर लाइक्स और कॉमेंट की बौछार शुरू कर दी. एक यूजर ने कॉमेंट में लिखा,'किंग कोहली रियल सनातनी.' दूसरे यूजर ने लिखा,'कोहली भाई भले लंदन चले गए.पर अपने संस्कार नहीं भूले.'

