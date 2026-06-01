हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभगवान राम का किरदार रणबीर कपूर के लिए हैं अच्छा मौका? इम्तियाज अली ने दिया बड़ा बयान

भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर के लिए हैं अच्छा मौका? इम्तियाज अली ने दिया बड़ा बयान

Imtiaz Ali Interview: इम्तियाज अली ने रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि भगवान राम का किरदार निभाना रणबीर के करियर और लाइफ के लिए अच्छा मौका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Jun 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्ममेकर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. जल्द ही उनकी रोमांटिक फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' और रणबीर कपूर के किरदार को लेकर खुलकर बात की हैं और इसे उनकी लाइफ के लिए फायदेमंद बताया है.

वो अपने किरदारों से बहुत कुछ सीखते हैं...

फिल्मीबीट के साथ बातचीत में इम्तियाज अली ने कहा, 'रणबीर किसी भी तरह का रोल कर सकते हैं. वो ऐसे एक्टर हैं, जो हर किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं. मुझे खुशी है कि वो भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. वो इस किरदार को एक अलग गहराई और वास्तविकता दे सकते हैं. रणबीर अपने निभाए गए किरदारों से बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में भी अपनाते हैं. भगवान राम जैसा रोल निभाने से रणबीर को पर्सनली बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा.'

ये भी पढ़ें: 3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये

रामायण की टीम और स्टारकास्ट

कुछ समय पहले ही 'रामायण' से भगवान राम का टीजर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हैं. हालांकि कई फैंस ने इसकी जमकर तारीफ की. फिल्म में रणबीर सिर्फ भगवान राम नहीं, बल्कि भगवान परशुराम के किरदार में भी दिखाई देंगे. इस मेगा बजट फिल्म को नितेश तिवारी निर्देशित कर रहे हैं और नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर के अलावा साई पल्लवी, यश, सनी देओल, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे और कई शानदार कलाकार नजर आने वाले हैं. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में रिलीज होगा. 

कब रिलीज होगी इम्तियाज की फिल्म?

वहीं बात करें इम्तियाज अली की फिल्म की, तो 'मैं वापस आऊंगा' एक अधूरी प्रेम कहानी को दिखाएगी, जिसमें दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना लीड रोल में दिखाई देंगे. ये फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर को भी फैंस ने पसंद किया हैं. 

ये भी पढ़ें: 'वो 20 साल से देश को प्राउड फील करा रही हैं...' ऐश्वर्या का मजाक उड़ाने वालों पर भड़कीं माधुरी दीक्षित

और पढ़ें
Published at : 01 Jun 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Imtiaz Ali :Ramayana Main Vaapas Aaunga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर के लिए हैं अच्छा मौका? इम्तियाज अली ने दिया बड़ा बयान
भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर के लिए हैं अच्छा मौका? इम्तियाज अली ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Jackie Shroff Remembers: नरगिस दत्त की जयंती: जैकी श्रॉफ ने किया याद, तस्वीर शेयर कर कहा- दिलों में हमेशा रहेंगी
नरगिस दत्त की जयंती: जैकी श्रॉफ ने किया याद, तस्वीर शेयर कर कहा- दिलों में हमेशा रहेंगी
बॉलीवुड
'मुझे चप्पल से मारती थीं...', बचपन में मां करती थीं बॉबी देओल की खूब पिटाई, बताया- 20-20 गिलास पी जाते थे दूध
'मुझे चप्पल से मारती थीं...', बचपन में मां करती थीं बॉबी देओल की खूब पिटाई, बताया- 20-20 गिलास पी जाते थे दूध
बॉलीवुड
आईपीएल 2026 फाइनल में कैलाश खेर ने 'शिव तांडव' से बांधा समां, वरुण-पूजा ने भी उठाया मैच का लुत्फ
आईपीएल 2026 फाइनल में कैलाश खेर ने 'शिव तांडव' से बांधा समां, वरुण-पूजा ने भी उठाया मैच का लुत्फ
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Lucknow Social Media Influencer Death: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी! | Breaking | Latest News | UP
New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
दिल्ली में SPA की बिल्डिंग में लगी आग पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में...
Home Tips
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
एग्रीकल्चर
World Milk Day: दूध उत्पादन में भारत नंबर-1, तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
World Milk Day: दूध उत्पादन में भारत नंबर-1, तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget