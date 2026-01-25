सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना स्टारर 'बॉर्डर' 13 जून 1997 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.उस दौरान किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि 29 साल बाद बॉर्डर 2 भी बनेगी. लेकिन, अब जब फिल्म बनी है और 23 जनवरी 2026 को ब़ॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है तो फैंस इस पर खूब प्यार लूटा रहे हैं.

फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हो गए हैं, लेकिन इसका क्रेज अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.इस फिल्म को वर्ल्डवाइड रिलीज किया गया है. ऐसे में इंडिया तो छोड़िए नेपाल के लोगों को भी ये फिल्म खूब पसंद आ रही है. जी हां,एबीपी लाइव के संवादाता अभिषेक नयन हाल ही नेपाल के दमक के एक मल्टीप्लेक्स में पहुंचे थे जहां उन्होंने दर्शकों फिल्म को लेकर उनके रिव्यू जानने चाहे.

दर्शकों को पसंद आई 'बॉर्डर 2'

इस पर दर्शकों का कहना था कि फिल्म बहुत अच्छी है.कई लोगों ने कहा कि 'बॉर्डर' और 'बॉर्डर 2' में सेम इमोशन देखने को मिला.कुछ नहीं कहा कि सेकंड पार्ट में थोड़ा कम इमोशन था.लेकिन,ज्यादातर लोगों का कहना था कि इस फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग, स़ॉन्ग, वीएफएक्स और कहानी सभी काफी पसंद आई.

यहां तक की फिल्म रिलीज से पहले वरुण धवन को लोगों ने काफी ट्रोल किया था उनकी एक्टिंग को लेकर. लेकिन, फिल्म देखने के बाद हर कोई उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहा है. नेपाल के दर्शकों का कहना था कि वरुण धवन ने फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग की है.

उनके इमोशनल सीन्स भी काफी अच्छे लगे हैं.सनी देओल को तो दर्शकों ने लीजेंडरी एक्टर का टैग किया.इसके अलावा दर्शकों को अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग भी काफी पसंद आई है.इसके अलावा नेपाल के सभी दर्शकों ने लगभग फिल्म को मिला-जुला रिव्यू ही दिया.ज्यादातर लोगों ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया तो कुछ ने 5 में से 5 स्टार दिया.

