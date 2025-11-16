हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमंगेतर संग पूल में समय बिताती दिखीं अंशुला कपूर, शेयर की पर्सनल मोमेंट्स की फोटोज

मंगेतर संग पूल में समय बिताती दिखीं अंशुला कपूर, शेयर की पर्सनल मोमेंट्स की फोटोज

अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पर मंगेतर के साथ एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने मंगेतर के साथ स्पेशल टाइम की पिक्स शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर काफी चर्चा में रहती हैं. वो रोहन ठक्कर को डेट कर रही हैं. रोहन संग उनकी सगाई हो गई है. अंशुला और रोहन की तस्वीरें और वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. अब अंशुला ने मंगेतर को बर्थडे पर विश किया है और उनके लिए खास पोस्ट की है. अंशुला ने रोहन के साथ बिताए पलों को याद किया है.

अंशुला ने मंगेतर के लिए किया पोस्ट

अंशुला ने लिखा- आप मेरे सेफ प्लेस हो. मेरे सबसे बड़े चियरलीडर, मेरे खाने के पार्टनर, मेरी जिंदगी. वो जो मुझे एक ऐसे प्यार करता है जिसने सब कुछ बदल दिया है. तुम मेरी खुशियों को अपनी खुशी की तरह सेलिब्रेट करतो हो. मेरे बुरे वक़्त को बिना किसी हिचकिचाहट के झेलते हो. तुम मुझे उस स्पष्टता से देखते हो जिसकी मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं थी. हैप्पी बर्थडे रोहन.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)

फोटोज में अंशुला मंगेतर के साथ पूल में टाइम बिताते नजर आईं. इसके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखें. अंशुला और रोहन साथ में काफी खुश नजर आए. दोनों ने साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. अंशुला की इस पोस्ट पर संजय कपूर और महीप कपूर ने भी रिएक्ट किया.

अंशुला की सगाई

बता दें कि रोहन ठक्कर स्क्रीनराइटर हैं. उन्होंने अंशुला को न्यूयॉर्क में जुलाई 2025 में प्रपोज किया था. अंशुला और रोहन ने 2023 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था. अब अक्टूबर 2025 में उन्होंने सगाई की थी. उनकी सगाई गुजराती रीति-रिवाज से गुई थी. सोशल मीडिया पर अंशुला की सगाई की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी. इस सगाई में सिर्फ घरवाले ही मौजूद रहे थे. अंशुला ने सगाई में ब्लू कलर का लहंगा पहना था. उनकी बहनें जाह्नवी और खुशी ने उनकी तैयार होने में मदद की थी. अंशुला सोशल मीडिया पर अक्सर रोहन संग फोटोज शेयर करती हैं. वो रोहन संग वेकेशन पर भी जाती रहती हैं.

Published at : 16 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget