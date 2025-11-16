मंगेतर संग पूल में समय बिताती दिखीं अंशुला कपूर, शेयर की पर्सनल मोमेंट्स की फोटोज

एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर काफी चर्चा में रहती हैं. वो रोहन ठक्कर को डेट कर रही हैं. रोहन संग उनकी सगाई हो गई है. अंशुला और रोहन की तस्वीरें और वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. अब अंशुला ने मंगेतर को बर्थडे पर विश किया है और उनके लिए खास पोस्ट की है. अंशुला ने रोहन के साथ बिताए पलों को याद किया है.

अंशुला ने मंगेतर के लिए किया पोस्ट

अंशुला ने लिखा- आप मेरे सेफ प्लेस हो. मेरे सबसे बड़े चियरलीडर, मेरे खाने के पार्टनर, मेरी जिंदगी. वो जो मुझे एक ऐसे प्यार करता है जिसने सब कुछ बदल दिया है. तुम मेरी खुशियों को अपनी खुशी की तरह सेलिब्रेट करतो हो. मेरे बुरे वक़्त को बिना किसी हिचकिचाहट के झेलते हो. तुम मुझे उस स्पष्टता से देखते हो जिसकी मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं थी. हैप्पी बर्थडे रोहन.

फोटोज में अंशुला मंगेतर के साथ पूल में टाइम बिताते नजर आईं. इसके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखें. अंशुला और रोहन साथ में काफी खुश नजर आए. दोनों ने साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. अंशुला की इस पोस्ट पर संजय कपूर और महीप कपूर ने भी रिएक्ट किया.

अंशुला की सगाई

बता दें कि रोहन ठक्कर स्क्रीनराइटर हैं. उन्होंने अंशुला को न्यूयॉर्क में जुलाई 2025 में प्रपोज किया था. अंशुला और रोहन ने 2023 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था. अब अक्टूबर 2025 में उन्होंने सगाई की थी. उनकी सगाई गुजराती रीति-रिवाज से गुई थी. सोशल मीडिया पर अंशुला की सगाई की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी. इस सगाई में सिर्फ घरवाले ही मौजूद रहे थे. अंशुला ने सगाई में ब्लू कलर का लहंगा पहना था. उनकी बहनें जाह्नवी और खुशी ने उनकी तैयार होने में मदद की थी. अंशुला सोशल मीडिया पर अक्सर रोहन संग फोटोज शेयर करती हैं. वो रोहन संग वेकेशन पर भी जाती रहती हैं.