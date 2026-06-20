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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड43 की उम्र में तीसरी बार मां बनेंगी ऐनी हैथवे, एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें वीडियो

43 की उम्र में तीसरी बार मां बनेंगी ऐनी हैथवे, एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें वीडियो

Anne Hathaway Pregnant: एक्ट्रेस ऐनी हैथवे तीसरी बार मां बनने जा रही हैं. वो 43 की उम्र में प्रेग्नेंट हैं. ऐनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 20 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस ऐनी हैथवे एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, ये अमेरिकन हसीना प्रेग्नेंट हैं. ऐनी 43 साल की उम्र में तीसरी बार मां बनने जा रही हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी है. 

बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं ऐनी हैथवे
ऐनी हैथवे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में ऑस्कर विनर एक्ट्रेस ऐनी हैथवे ऑफ व्हाइट कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐनी ने अपने हाथ को पेट के सामने रखा हुआ है. बैकग्राउंड में बारबरा लुईस का क्लासिक गाना 'बेबी आई एम योर्स' बज रहा है. इसके बाद वो धीरे-धीरे अपने हाथ नीचे करती हैं और बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हैं. आखिर में एक्ट्रेस मुस्कुराती हुईं फ्रेम से बाहर चली जाती हैं. 

 
 
 
 
 
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एक्स बेबी, मैं तुम्हारी हूं एक्स...
वीडियो के कैप्शन में ऐनी हैथवेने ने लिखा, 'एक्स बेबी, मैं तुम्हारी हूं एक्स'. एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं का तांता लग चुका है. फैंस से लेकर सेलेब्स तक, हर कोई ऐनी को इस खुशखबरी के लिए बधाई दे रहा है. 

दो बच्चों के पेरेंट्स हैं एनी हैथवे एडम शुलमैन
बता दें कि ऐनी हैथवे ने साल 2012 में अमेरिकी एक्टर, प्रोड्यूसर और ज्वेलरी डिजाइनर एडम शुलमैन से शादी की थी. दोनों की मुलाकात साल 2008 में एक फिल्म फेस्टिवल में हुई थी. ऐनी और एडन दो बच्चों जोनाथन रोजबैंक्स शुलमैन और जैक शुलमैन के पेरेंट्स हैं. अब ये कपल तीसरी बार माता-पिता बनने वाला है. 

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Published at : 20 Jun 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Anne Hathaway
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