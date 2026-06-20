अनुज की डायरी से खुलेगा पुराना राज, चंद्रिका बंद कराएगी वसुधा का 'रजवाड़ी चटका' बिजनेस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: अनुज की डायरी से खुलेगा सालों पुराना राज, चंद्रिका बंद कराएगी वसुधा का 'रजवाड़ी चटका' बिजनेस

TV Serial Spoilers: अनुज की डायरी से खुलेगा सालों पुराना राज, चंद्रिका बंद कराएगी वसुधा का 'रजवाड़ी चटका' बिजनेस

टीवी सीरियल्स के अपकमिंग एपिसोड्स में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाले हैं. आपके पसंदीदा 5 शोज की कहानी पूरी तरह पलटने वाली है. आइए देखते हैं आने वाले एपिसोड्स के धमाकेदार स्पॉइलर.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 20 Jun 2026 09:32 AM (IST)
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क्या आप अपने पसंदीदा टीवी शोज में आगे आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स जानने के लिए बेताब हैं? 'अनुपमा' से लेकर 'वसुधा' तक, टीवी की दुनिया में इस हफ्ते भारी हंगामा और बड़े खुलासे होने वाले हैं. कहानी में आने वाले नए मोड़ देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे. आइए जानते हैं आपके पसंदीदा 5 टीवी सीरियल्स के अपकमिंग एपिसोड्स में क्या खास होने वाला है.

'अनुपमा'
रुपाली गांगुली के पॉपुलर टीवी शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. शो की कहानी अब पूरी तरह पलटने वाली है. अनुज की डायरी से जुड़ा एक बड़ा राज सामने आने वाला है. इस बड़े ट्विस्ट की वजह से शाह हाउस से लेकर अनुपमा की जिंदगी में भारी उथल-पुथल मचेगी. वहीं, अनुपमा की सक्सेस से परेशान होकर श्रुति और प्रेम अब गलत रास्तों पर उतर आए हैं. कुकिंग कॉम्पटिशन में अनुपमा के सिलेक्ट होने के बाद दोनों मिलकर उसे शो से बाहर निकालने के लिए नीच हरकतें और साजिशें रचते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा अनुज को रोकने और अनुपमा से उसकी दूरियां बनाए रखने के लिए आध्या अपनी पूरी ताकत लगा देगी. 

'वसुधा'
टीवी के लोकप्रिय सीरियल 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब चंद्रिका सिंह चौहान, वसुधा पर बुरी तरह भड़क जाएगी. वो साफ शब्दों में कह देगी कि वसुधा का चेहरा वो अब दोबारा नहीं देखना चाहती. चंद्रिका कड़े लहजे में फैसला सुनाएगी कि आज से और अभी से वसुधा का 'रजवाड़ी चटका' बिजनेस हमेशा-हमेशा के लिए बंद किया जाता है. इस पूरे ड्रामे के पीछे समर की सोची-समझी साजिश है. समर ने ही रिपोर्टर के साथ मिलकर इंटरव्यू में वसुधा को फंसाने और चंद्रिका की नजरों में उसे बदनाम करने का गंदा प्लान बनाया था. 

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'गंगा माई की बेटियां'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय शो 'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और नए ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं. शो में स्नेहा और सिद्धू के बीच बढ़ते तनाव के साथ-साथ परिवार की कलह और गहरी होती जा रही है. सिद्धू ने घर की सुख-शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई जाएगी. पंडित जी पूजा के प्रसाद की थाली स्नेहा को सौंपते हैं. पंडित जी स्नेहा से कहते हैं कि वो प्रसाद सबसे पहले अपनी सासू मां (दुर्गावती) को दे. जैसे ही स्नेहा प्रसाद लेकर आगे बढ़ेगी, दुर्गावती सबके सामने तमाशा खड़ा कर देगी. 

'तुम से तुम तक'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को सबसे बड़ा महाट्विस्ट देखने को मिलने वाला है. शो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां आर्या की पहली पत्नी से जुड़ा सबसे गहरा राज सबके सामने आ जाएगा. इस बड़े राज के खुलने से आर्यावर्धन और अनु की शादीशुदा जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है. 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'
स्टार प्लस के लोकप्रिय धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. रियो की खतरनाक साजिशों के कारण अब विरानी परिवार और शांतिनिकेतन के रिश्ते पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं. पार्थ की ईर्ष्या और नफरत सातवें आसमान पर पहुंच गई है. नंदिनी, वैष्णवी पर जमकर गुस्सा करेगी और उसे तीखे ताने मारेगी. वहीं दूसरी तरफ नियति, हाथों में चूड़ियां लेकर वैष्णवी के पास जाएगी और परिवार के बिखरते रिश्तों को जोड़ने की एक कोशिश करेगी. 

ये भी पढ़ें:- Friday Box Office: फ्राइडे को सिनेमाघरों में मौजूद 'पेद्दी' समेत 6 फिल्मों को रौंद 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

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Published at : 20 Jun 2026 09:32 AM (IST)
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Anupamaa Vasudha
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