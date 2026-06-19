ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2', यहां जानें पूरी डिटेल

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' आखिरकार शुक्रवार (19 जून) को सिनेमाघरों में पहुंच गई है. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी, 'कॉकटेल 2' से काफी उम्मीदे हैं. वहीं फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के साथ ही फैंस इसकी ओटीटी डिटेल जानने के लिए भी बेताब हो गए हैं. जानते है ये कब और कहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी?

'कॉकटेल 2' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी?

रोमांटिक ड्रामा 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में अपना सफर खत्न करने के बाद ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक् पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल होगी. फिल्म के ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी इसकी थिएट्रिकल रिलीज़ की घोषणा के साथ ही दे दी गई थी. हालांकि, मेकर्स की ओर से ऑफिशियल ओटीटी रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट का अभी इंतजार है.

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कॉकटेल 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर है टफ कंप्टीशन

शुक्रवार को बॉलीवुड फ़िल्म 'कॉकटेल 2' का हॉलीवुड और साउथ की फिल्म से क्लैश हुआ है. दरअसल 'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों में सामंथा रूथ प्रभु की 'मा इंटी बंगारम', पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो की 'टॉय स्टोरी 5', मलयालम फ़िल्म 'बालन: द बॉय' और कोरियन हॉरर थ्रिलर 'कॉलोनी' शामिल हैं.

वहीं 'कॉकटेल 2' को इनके अलावा सिनेमाघरों में एक हफ्ते पहले रिलीज हुई 'मैं वापस आऊंगा', 'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट', 'डिस्क्लोज़र डे', 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर', 'ऑब्सेशन', 'बैकरूम्स' सहित कई और फिल्मों से भी मुकाबला करना पड़ेगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने कॉम्पिटिशन के बावजूद इनमें से कौन सी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है.

कॉकटेल 2 के बारे में

बता दें कि 'कॉकटेल 2' को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. वे इसके 2012 में आए प्रीक्वल 'कॉकटेल' को भी निर्देशित कर चुके हैं. इसे मैडॉक फ़िल्म्स और लव फ़िल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान, लव रंजन, प्रमिता आर विजान और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. फ़िल्म का म्यूजिक प्रीतम चक्रवर्ती ने कंपोज किया है. फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन ने लीड रोल प्ले किया है.

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