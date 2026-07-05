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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: जाह्नवी-खुशी ने बहन अंशुला कपूर को मेहंदी सेरेमनी में दिया बड़ा सरप्राइज, दुल्हन बोलीं- मुझे अंदाजा भी नहीं था

Video: जाह्नवी-खुशी ने बहन अंशुला कपूर को मेहंदी सेरेमनी में दिया बड़ा सरप्राइज, दुल्हन बोलीं- मुझे अंदाजा भी नहीं था

अंशुला कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी मेहंदी सेरेमनी की कई झलकियां शेयर की है. उन्होंने बताया कि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने पूरी मेहंदी सेरेमनी को उनके लिए सरप्राइज के तौर पर प्लान किया था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 05 Jul 2026 11:28 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन और फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. वो 6 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लेंगी. शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. अंशुला ने अपने हाथों में होने वाले पति के नाम की मेहंदी लगा ली है.

जाह्नवी-खुशी ने बहन अंशुला को दिया सरप्राइज
अंशुला ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी मेहंदी सेरेमनी की कई झलकियां शेयर की है. उन्होंने बताया कि उनकी बहनों बहनों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने पूरी मेहंदी सेरेमनी को उनके लिए सरप्राइज के तौर पर प्लान किया था. अंशुला ने कहा कि जाह्नवी और खुशी ने उन्हें बड़ा सरप्राइज दिया है. बता दें कि ये दोनों हसीनाएं बोनी कपूर और दिवंगत श्रीदेवी की बेटियां हैं.

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मुझे इसका अंदाजा नहीं था...
अंशुला कपूर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने पूरी मेहंदी सेरेमनी को एक सरप्राइज के तौर पर प्लान किया था. मुझे पता था कि कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या सोचा है. इतने बेशुमार प्यार के बीच इन सब चीजों को होते हुए देखना एक ऐसी याद है, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगी.' इस मेहंदी फंक्शन में सोनम कपूर, संजय कपूर, अर्जुन कपूर और खुशी कपूर समेत परिवार के लगभग सभी सदस्य शामिल हुए.

 
 
 
 
 
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कैसा है अंशुला कपूर का लुक?
अंशुला और रोहन की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इस मौके पर अंशुला ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ है. उन्होंने इस लुक को हैवी जूलरी से कंप्लीट किया है. इस लुक में वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.

2025 में की थी सगाई
बता दें कि अंशुला और रोहन ठक्कर करीब चार साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों की पहली मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में रोहन ने अंशुला को प्रपोज किया था, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में दोनों की सगाई हुई. 

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Published at : 05 Jul 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Anshula Kapoor
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