'पैसे देकर खरीदा जाता है नंबर 1 का टैग', अमीषा पटेल ने खोली बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की पोल

अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में बढ़ते पीआर कल्चर और नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस पर निशाना साधते हुए नई बहस छेड़ दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कई तीखे पोस्ट शेयर कर इंडस्ट्री के 'फेक पीआर गेम्स' पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आजकल कई यंग स्टार्स पैसे देकर खुद को 'नंबर 1' और 'सुपरस्टार' कहलवाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके पास असली बॉक्स ऑफिस सफलता नहीं होती.

अमीषा पटेल ने पीआर गेम्स पर कसा तंज

अमीषा पटेल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की 'फेक पीआर मशीनरी' को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते पीआर कल्चर, स्टारडम और बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर अपनी राय रखते हुए कई पोस्ट शेयर किए.

एक्ट्रेस ने सबसे पहले बढ़ते यूट्यूबर कल्चर पर बात करते हुए लिखा, 'कुछ नेगेटिव यूट्यूबर्स की बातों से कभी दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए, जो हर सुबह स्टार्स की आलोचना और नेगेटिविटी के साथ उठते हैं. हमें स्टार्स के तौर पर उनसे प्रभावित होने की बजाय उनके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारी बुराई करके ही उनका घर चलता है. हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.'

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Never feel bad or upset at Certain negative UTUBERS who always wake up with negativity and criticism for all the STARS 😁we as stars should feel happy for them rather then getting affected .. after all by speaking ill About us all ,their kitchen running 😁we wish them luck 😁 — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

एक्ट्रेसेस पर साधा निशाना

|इसके बाद अमीषा पटेल ने उन एक्ट्रेसेस पर निशाना साधा, जो उनके मुताबिक बिना बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट दिए खुद को 'सुपरस्टार' कहती हैं. साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी के स्टार्स पर पीआर के जरिए 'नंबर 1' टैग खरीदने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'खुद को सुपरस्टार तभी कहो जब आपने ऐसा काम किया हो जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा हो. तब तक खुद को सुपरस्टार कहलाने के लिए पीआर गेम्स खेलना बंद करो… माफ कीजिए लेकिन यही कड़वी सच्चाई है.'

उन्होंने लिखा, 'कई ऐसी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने आज तक अपने करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर नहीं दी, लेकिन साल में दो एवरेज फिल्में करके और कुछ शूटिंग सेट्स पर नजर आकर खुद को स्टार कहने लगती हैं. इससे आप सुपरस्टार नहीं बन जाते, आप सिर्फ किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं.'

Call ur self a super star only if u have achieved any sort of work that creates history and havoc at the box office . Untill then stop playing PR games to cal urself a super star 👌sorry but that’s the harsh reality 👌 — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

'पैसे देकर खुद को नंबर 1 कहलवा रही'

अमीषा पटेल ने आगे लिखा, 'ज्यादातर फीमेल एक्ट्रेसेस ने अपने करियर में एक भी ऐसी फिल्म नहीं दी है जिसने अकेले 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की हो, फिर भी वो अपनी पीआर टीम को पैसे देकर खुद को नंबर 1 और नंबर 2 कहलवा रही हैं. सच में? अब साल 2026 है, 2000 नहीं… आज के समय में 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है.'

अमीषा पटेल ने आगे लिखा, 'कोई भी स्टार तभी ग्लोबल सुपरस्टार बनता है, जब उसकी फिल्में दुनियाभर में बड़ी हिट साबित हों. किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना अच्छी बात है, लेकिन सुपरस्टार वही कहलाता है जिसने बड़े-बड़े हिट दिए हों. इसलिए ये पीआर मशीनरी बंद करो.'

Call ur self a super star only if u have achieved any sort of work that creates history and havoc at the box office . Untill then stop playing PR games to cal urself a super star 👌sorry but that’s the harsh reality 👌 — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी सुपरहिट फिल्मों कहो ना प्यार है, गदर और गदर 2 का जिक्र करते हुए लिखा, 'एक नहीं बल्कि तीन सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रही हूं. इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा फुटफॉल्स रहे और आज तक ये मेरे को-स्टार्स के करियर की भी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती हैं. लेकिन दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह मेरी ‘फेक पीआर मशीनरी’ इतनी मजबूत नहीं है.'

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'गदर 3' को लेकर दिया हिंट

अमीषा पटेल ने अपने पोस्ट में 'गदर 3' को लेकर भी बड़ा हिंट दिया. उन्होंने लिखा, 'गदर 3' जरूर आएगी और जब आएगी तो थिएटर्स में हंगामा मच जाएगा. दर्शकों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से ‘गदर’ जैसी फ्रेंचाइजी के लिए 500 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है. इस बार फिल्म का स्केल और स्क्रिप्ट पहले से भी ज्यादा बड़ी और धमाकेदार होगी. तैयार रहिए.'