CJP प्रोटेस्ट के दौरान Shabana Azmi को आया अस्थमा अटैक, आंसू गैस से बिगड़ी तबीयत

शबाना आजमी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटस्ट को लगातार समर्थन दे रही हैं. पहले एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया था. इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर स्टूडेंट्स का अनशन तुड़वाया. इसके बाद वो सोमवार से शुरू हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुईं. हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस की तबीयत बिगड़ गई थी.

आंसू गैस के धुएं से पड़ा अस्थमा का दौरा

75 साल की एक्ट्रेस को सोमवार को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान अस्थमा का दौरा पड़ा था. दरअसल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया था और इसके धुएं की वजह से शबाना आजमी को परेशानी हुई. इसके बाद उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ गया था. हालांकि इन्हेलर का इस्तेमाल करके एक्ट्रेस ने इस पर काबू पा लिया था.

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अब कैसी है शबाना आजमी की तबीयत?

शबाना आजमी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है. उन्होंने बताया, 'मैं अस्थमा से पीड़ित हूं और आंसू गैस के कारण मुझे अस्थमा का दौरा पड़ा था, लेकिन मेरे पास पंप था और अब मैं बिलकुल ठीक हूं.'

छात्रों को किया सलाम

शबाना आजमी ने आगे बताया कि अस्थमा का दौरा पड़ने के बाद उन्हें पास की एक बिल्डिंग में ले जाया गया था. जहां उनकी सांस सामान्य हो गई थी और फिर एक्ट्रेस वापस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गईं. उन्होंने फिर उन स्टूडेंट्स से बात की जो पुलिस की लाठियों का शिकार हुए थे. स्टूडेंट्स की तारीफ करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'उनका जज़्बा बेमिसाल है' उन सभी को मेरा सलाम.'

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पुलिस ने बरसाईं स्टूडेंट्स पर लाठियां

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जून के अंत से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. वहीं अब स्टूडेंट्स संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में उनकी पुलिस से झड़प हो गई और पुलिस ने स्टूडेंट्स पर आंसू गैस छोड़ने के अलावा लाठियां भी बरसाईं. जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं. इस प्रोटस्ट को शबाना आजमी के अलावा और भी कई बॉलीवुड हस्तियों का समर्थन मिला है.