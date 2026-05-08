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46 की उम्र में काम्या पंजाबी के ग्लैमरस लुक ने बढ़ाया तापमान, पति संग वायरल हुई रोमांटिक तस्वीरें
Kamya Panjabi Post: काम्या पंजाबी इन दिनों पति शलभ डांग के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. सोशल मीडिया पर सामने आई उनकी ग्लैमरस और रोमांटिक तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी इन दिनों अपने पति के साथ छुट्टियां एंजॉय करती नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनकी पति शलभ डांग के साथ उनकी जोड़ी बहुत शानदार लग रही है. 46 साल की उम्र में भी काम्या का ये बोल्ड लुक देखकर फैंस इन फोटोज पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
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Published at : 08 May 2026 11:28 PM (IST)
Tags :Kamya Panjabi Shalabh Dang
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