एयरपोर्ट पर शाहिद कपूर को देख बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा- 'सर आगे बढ़िए', दिल जीत रहा वायरल वीडियो

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपनी आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मुंबई एयरपोर्ट से जब ये वीडियो सामने आया, फैंस इसकी जमकर तारीफ करने लगे और इस वीडियो को शेयर करने लगे.

बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे जाने को कहा

वीडियो में जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो वो लाइन में खड़े हो गए. लेकिन अचानक उनके सामने खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें कहा, 'सर, प्लीज आगे बढ़िए, लोग आपके पास भीड़ लगा देंगे.' ये सुनते ही शाहिद उनसे पूछने लगे कि 'आर यू श्योर?' तभी वो कहते हैं 'हां 100 परसेंट'. बस फिर क्या था, ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

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फैंस के कमेंट

कमेंट में भी फैंस शाहिद और उस बुजुर्ग व्यक्ति की तारीफ करने लगे और प्यार बरसाने लगे.







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शाहिद कपूर की आने वाली फिल्में

बता दें कि शाहिद कपूर को आखिरी बार फरवरी 2026 में आई 'ओ रोमियो' में देखा गया था, हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. इसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी, दिशा पाटनी और तमन्ना भाटिया जैसे कलाकार नजर आए थे.

वहीं इन दिनों वो 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में है, जो 2012 की सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' की सीक्वल है. पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की जोड़ी दिखाई दी थी. हालांकि, इस बार फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आने वाले है. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फ्लॉप फिल्मों के बाद शाहिद कपूर को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.

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