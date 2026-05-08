वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर कपिल शर्मा ने अपने शो 'ट ग्रेट इंडियन कपिल शो' में दिग्गज कॉमेडियन सुनील पाल और समय रैना को साथ बुलाया. शो में काफी हसी मजाक हुआ. समय ने लगातार सुनील पाल को रोस्ट भी किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये बातचीत काफी चर्चा में आ गई. जहां कुछ लोगों को दोनों की नोकझोंक मजेदार लगी, वहीं कई यूजर्स ने कहा कि नेशनल टीवी पर सुनील पाल की 'बेइज्जती' की गई.

अब हाल ही में Zee Switch को दिए इंटरव्यू में सुनील पाल ने माना कि वो शो में जो कुछ हुआ, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे. दरअसल, सुनील पाल से पूछा गया कि 'ट ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आने से पहले उन्हें क्या बताया गया था कि शो में समय रैना और रणवीर इल्लाहाबादिया होगें? उन्होंने कहा, 'मुझे बताया गया था कि समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया शो में होंगे और आपको भी आना है, लेकिन आपको परफॉर्म करना है.'

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मैं मेंटली तैयार नहीं था- सुनील पाल

सुनील पाल ने आगे कहा, 'मुझे स्टैंडअप करने के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैं उसी की तैयारी करके गया था. लेकिन इत्तेफाक से वहां स्टैंडअप नहीं हुआ, वहां ये सब हुआ यानी रोस्टिंग हुई. मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं था. मैं इसे धोखा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने सोचा था वहां वो नहीं हुआ और जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो जरूर हुआ.'

सुनील पाल और समय रैना का विवाद

बता दें, विवाद के बाद सुनील पाल और समय रैना की ये पहली मुलाकात थी. दरअसल, पिछले साल फरवरी में समय और रणवीर उस वक्त विवादों में घिर गए थे, जब समय के शो इंडियाज गॉय लेटेंट में रणवीर ने कुछ वल्गर टिप्पणी की थी. इस मामले में दोनों के खिलाफ कई FIR दर्ज होने की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद समय ने शो को यूट्यूब से हटा दिया था.

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विवाद के बाद सुनील पाल ने सार्वजनिक तौर पर समय की आलोचना की थी और उन्हें 'आतंकवादी' तक कह दिया था. वहीं, अपने हालिया कॉमेडी स्पेशल में समय ने भी सुनील के इन बयानों पर तंज कसा था.