हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मैं मेंटली तैयार नहीं था', कपिल शर्मा के शो में सुनील पाल के साथ हुआ था धोखा? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी

'मैं मेंटली तैयार नहीं था', कपिल शर्मा के शो में सुनील पाल के साथ हुआ था धोखा? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी

कॉमेडियन सुनील पाल और समय रैना का कपिल शर्मा के शो में आमना सामना हुआ. इस दौरान शो में काफी रोस्टिंग हुई. वहीं अब हाल ही में सुनील पाल ने बताया कि वो शो को लेकर मेंटली तैयार नहीं थे.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 08 May 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर कपिल शर्मा ने अपने शो 'ट ग्रेट इंडियन कपिल शो' में दिग्गज कॉमेडियन सुनील पाल और समय रैना को साथ बुलाया. शो में काफी हसी मजाक हुआ. समय ने लगातार सुनील पाल को रोस्ट भी किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये बातचीत काफी चर्चा में आ गई. जहां कुछ लोगों को दोनों की नोकझोंक मजेदार लगी, वहीं कई यूजर्स ने कहा कि नेशनल टीवी पर सुनील पाल की 'बेइज्जती' की गई.

अब हाल ही में Zee Switch को दिए इंटरव्यू में सुनील पाल ने माना कि वो शो में जो कुछ हुआ, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे. दरअसल, सुनील पाल से पूछा गया कि 'ट ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आने से पहले उन्हें क्या बताया गया था कि शो में समय रैना और रणवीर इल्लाहाबादिया होगें? उन्होंने कहा, 'मुझे बताया गया था कि समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया शो में होंगे और आपको भी आना है, लेकिन आपको परफॉर्म करना है.'

ये भी पढ़ेंः 5 ऑडिशन दिए, फिर भी गौहर खान नहीं बन पाई थीं 'स्लमडॉग मिलियनेयर' की हिरोइन, हैरान कर देगी वजह

मैं मेंटली तैयार नहीं था- सुनील पाल
सुनील पाल ने आगे कहा, 'मुझे स्टैंडअप करने के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैं उसी की तैयारी करके गया था. लेकिन इत्तेफाक से वहां स्टैंडअप नहीं हुआ, वहां ये सब हुआ यानी रोस्टिंग हुई. मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं था. मैं इसे धोखा तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने सोचा था वहां वो नहीं हुआ और जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो जरूर हुआ.'

सुनील पाल और समय रैना का विवाद
बता दें, विवाद के बाद सुनील पाल और समय रैना की ये पहली मुलाकात थी. दरअसल, पिछले साल फरवरी में समय और रणवीर उस वक्त विवादों में घिर गए थे, जब समय के शो इंडियाज गॉय लेटेंट में रणवीर ने कुछ वल्गर टिप्पणी की थी. इस मामले में दोनों के खिलाफ कई FIR दर्ज होने की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद समय ने शो को यूट्यूब से हटा दिया था.

ये भी पढ़ेंः सेलिना जेटली का तलाक क्यों हुआ? ससुराल में मारपीट सहा, अब तीनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहीं एक्ट्रेस

विवाद के बाद सुनील पाल ने सार्वजनिक तौर पर समय की आलोचना की थी और उन्हें 'आतंकवादी' तक कह दिया था. वहीं, अपने हालिया कॉमेडी स्पेशल में समय ने भी सुनील के इन बयानों पर तंज कसा था.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 08 May 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Sunil Pal KAPIL SHARMA Samay Raina
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'मैं मेंटली तैयार नहीं था', कपिल शर्मा के शो में सुनील पाल के साथ हुआ था धोखा? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी
'मैं मेंटली तैयार नहीं था', कपिल शर्मा के शो में सुनील पाल के साथ हुआ था धोखा? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी
टेलीविजन
दूसरी बार मां बनीं टीवी एक्ट्रेस आशका गोराडिया, पोस्ट शेयर कर रिवील किया नाम
दूसरी बार मां बनीं टीवी एक्ट्रेस आशका गोराडिया, पोस्ट शेयर कर रिवील किया नाम
टेलीविजन
Mothers Day 2026: मदर्स डे को लेकर उत्साहित दीपिका सिंह, बोलीं- मां बनना जिंदगी का बेहद खूबसूरत अहसास
मदर्स डे को लेकर उत्साहित दीपिका सिंह, बोलीं- मां बनना जिंदगी का बेहद खूबसूरत अहसास
टेलीविजन
5 ऑडिशन दिए, फिर भी गौहर खान नहीं बन पाई थीं 'स्लमडॉग मिलियनेयर' की हिरोइन, हैरान कर देगी वजह
5 ऑडिशन दिए, फिर भी गौहर खान क्यों नहीं बन पाई थीं 'स्लमडॉग मिलियनेयर' की हिरोइन?
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bengal CM: पश्चिम बंगाल के नए सीएम के ऐलान के बाद जानें शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
पश्चिम बंगाल के नए सीएम के ऐलान के बाद जानें शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
चुनाव 2026
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
क्रिकेट
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget