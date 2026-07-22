बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त आज, 22 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर उनके लिए प्यार भरा पोस्ट शेयर किया. संजय ने मान्यता को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बताते हुए उनके लिए ढेर सारी खुशियों और सफलता की दुआ की. उनका ये पोस्ट अब फैंस का खूब ध्यान खींच रहा है.

पत्नी के बर्थडे पर संजय दत्त ने लुटाया प्यार

संजय दत्त ने पत्नी मान्यता के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की है. फोटोज में दोनों एक संग काफी खूबसूरत लग रहे हैं. पोस्ट शेयर करते हुए संजय दत्त ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो मेरी सबसे प्यारी मामा. आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मां, पत्नी और दोस्त हैं. मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं.'

संजय दत्त मे आगे लिखा, 'मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया और मुझे दो प्यारे बच्चों का पिता बनाने के लिए भी धन्यवाद. मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस साल से आपकी जिंदगी में सिर्फ सफलता और खुशियां आएं. आप हमेशा यूं ही आगे बढ़ती रहें. लव यू मामा, हैप्पी बर्थडे... जय भोलेनाथ.'

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वहीं मान्यता दत्त ने भी कमेंट में लव यू लिखा. इसके अवाला फैंस उन्हें जमकर बधाईयां दे रहे हैं.

बेटे शहरान दत्त ने भी किया विश

मान्यता दत्त के बेटे शहरान दत्त ने भी पोस्ट शेयर कर अपनी मां को विश किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और दुआ करती हूं कि भविष्य में आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबी मिले.'

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बता दें, संजय दत्त ने तीन शादियां की हैं. उनकी और मान्यता दत्त की शादी साल 2008 में हुई थी. अक्टूबर 2010 में उनके घर जुड़वा बच्चों, बेटे शहरान और बेटी इकरा का जन्म हुआ. दोनो की की मुलाकात 2000 के दशक के बीच कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी.

संजय दत्त की पहली शाादी ऋचा शर्मा से हुई थी. उनका बाद में निधन हबो गया. उनसे संजय दत्त की एक बेटी त्रिशला दत्त भी हैं. त्रिशला अमेरिका में रहती हैं. उनकी दूसरी शादी 1998 में मॉडल रिया पिल्लई से हुई थी. साल 2005 में दोनों अलग हो गए और 2008 में उनका तलाक हो गया.

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संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय दत्त हाल ही में फिल्म 'आखिरी सवाल' में लीड रोल प्ले करते नजर आए थे. अब वो 'खलनायक रिटर्न्स' में नजर आने वाले हैं. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया है. जिसमें वो काफी दमदार रोल में दिखें.