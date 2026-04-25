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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन

'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके जन्म पर आने वाली पहली शख्स दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं. अपने पारिवारिक संबंधों के बारे में भी बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 25 Apr 2026 10:12 PM (IST)
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अमीषा पटेल ने अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. वह भले ही फिल्मों में नजर नहीं आती हैं लेकिन कभी किसी बयान तो कभी अपनी बोल्ड फोटोज की वजह से हेडलाइन्स में रहती हैं. लेकिन, इस बार वह अपने शॉकिंग खुलासे की वजह से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी से अपनी फैमिली के कनेक्शन के बारे में बताया और कहा कि जब उनका जन्म हुआ था तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली शख्स थीं, जो उनसे मिलने के लिए घर आई थीं.

अमीषा पटेल की फैमिली और गांधी परिवार का कनेक्शन
दरअसल, अमीषा पटेल ने हाल ही में बॉलीवुड बबल से बात की और इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों, रिजेक्शन और करियर के बारे में खुलकर बात की. इसी बातचीत में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से अपनी फैमिली के कनेक्शन के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वह व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों संबंधों के जरिए उनके परिवार से घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहीं. 

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पं. जवाहर लाल नेहरू थे अमीषा पटेल के मैंटोर
अमीषा पटेल से पूछा गया, 'हमने सुना है कि जन्म के बाद आपसे जो सबसे पहले मिलने आया वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं?' इस पर अभिनेत्री ने हामी भरी और फिर उनसे गांधी फैमिली से कनेक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'मेरे दादा जी बैरिस्टर रजनी पटेल एक लॉयर और बैरिस्टर थे. उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में कदम रखा. उनके बचपन से मैंटोर थे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू. फिर जब राजनीति में आए तो उन्होंने पहले कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था. बाद में कांग्रेस में आए थे.'

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इंदिरा गांधी के करीबी थे अमीषा पटेल के दादा
अमीषा पटेल आगे बताती हैं, 'कांग्रेस में जब वह शामिल हुए तो उनकी सबसे ज्यादा करीबी इंदिरा गांधी जी थीं. वो उनके चीफ एडवाइजर, कांग्रेस के ट्रेजरर और पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे. कोई भी ऐसा पॉलिटिकल मूव नहीं था, जब इंदिरा गांधी जी मेरे दादा जी से डिस्कस नहीं करते थे. उनकी राय नहीं लेते थे. दादा जी ने हिंदुस्तान के इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए फंड्स इकट्ठा किए थे. हमारा परिवार पूरी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व थी.'

इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा के पैरेंट्स की शादी
इसके साथ ही अमीषा पटेल ने बताया कि उन्होंने उनके पैरेंट्स की शादी कराई थी. वह बताती हैं, 'इंदिरा गांधी जी ने ही मेरे मम्मी पापा की शादी कराई थी. दरअसल, जन्म कुंडलियां मैच नहीं हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि उनकी डेट्स कब फ्री है. फिर उनकी डेट लेकर मेरे मम्मी डैडी ने शादी की थी. ये कनेक्शन है. ये काफी गहरा संबंध है. जो नेहरू प्लेनेट है वो मेरे दादा जी ने ही बनाया था.' अंत में एक्ट्रेस ने कांग्रेस का शुक्रिया भी अदा किया और कहा, 'मेरे दादा जी का कांग्रेस से संबंध था. उनका इंदिरा गांधी जी के साथ गहरा और प्रोफेशनल रिश्ता था.'

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ताज महल पैलेस में हुई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी
गौरतलब है कि अमीषा पटेल ने इसके पहले रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में शिरकत की थी, जहां उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने फैमिली कनेक्शन और पैरेंट्स की शादी का खुलासा किया था. एक्ट्रेस ने बताया था, 'मेरे दादा बैरिस्टर रजनी पटेल ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि वो कब फ्री हैं तो इस पर उन्होंने 4 जुलाई कहा था तो ताज महल पैलेस, साउथ बॉम्बे कोलाबा उसी दिन के लिए बुक कर लिया गया था और वहीं पर मेरे पैरेंट्स की शादी हुई. जब 9 जून, 1975 को मेरा जन्म हुआ तो वह पहली शख्स थीं, जिन्होंने हॉस्पिटल में मुझसे मुलाकात की थी.'

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Published at : 25 Apr 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Indira Gandhi Ameesha Patel
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