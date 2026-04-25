इस हफ्ते सिनेमाघरों में तीन फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. इसमें 'भूत बंगला' से 'धुरंधर 2' और 'माइकल' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. ऐसे में इस शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसों की बारिश हुई है. जहां 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही थी वहीं, दोनों ही फिल्मों ने अपना 5 दिनों की कमाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इसके साथ ही अमेरिकी फिल्म 'माइकल' ने भी शानदार परफॉर्मेंस की है. चलिए बताते हैं किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

'भूत बंगला' ने शनिवार को की बंपर कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, 'भूत बंगला' ने ओपनिंग वीक में कमाल का प्रदर्शन किया. इसमें पेड प्रीव्यूज में 3.75 करोड़, पहले दिन 12.25 करोड़, दूसरे दिन 19 करोड़, तीसरे दिन, 23 करोड़, चौथे दिन 6.75 करोड़, पांचवे दिन 8 करोड़, छठे दिन 6.15 करोड़ और सातवें दिन 5.50 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद फिल्म ने पहले वीक में 84.40 करोड़ की कमाई की थी. वहीं, दूसरे वीक में भी शानदार शुरुआत की लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार इसकी कमाई में गिरावट देखी जा रही थी. फिल्म ने8 वें दिन 5.75 करोड़ का बिजनेस किया था और अब नवें दिन हुंकार भरते हुए फिल्म ने पिछले 5 दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा कमाई की. मूवी 8.52 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी भूत बंगला 8.52 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 19% धुरंधर 2 2.37 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 20% माइकल 4.43 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 18%

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'धुरंधर 2' ने भी भरी हुंकार

इसके साथ ही शनिवार को 'धुरंधर 2' ने भी कमाल का प्रदर्शन किया. फिल्म की कमाई जहां लगातार गिर रही थी वहीं, इसने अपने छठे शनिवार को बंपर कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 38वें दिन 2.37 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जबकि अभी फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे. वहीं, अगर इसकी पिछले 5 दिनों की कमाई के बारे में बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, 'धुरंधर 2' ने 33वें दिन 1.62 करोड़, 34वें दिन 2.10 करोड़, 35वें दिन, 1.70 करोड़, 36वें दिन 1.55 करोड़ और 37वें दिन 1.55 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इन 5 दिनों के मुकाबले फिल्म ने 38वें दिन कमाल का बिजनेस किया.

'माइकल' की दूसरे दिन की कमाई

बहरहाल, अगर अमेरिकी फिल्म 'माइकल' के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो पहले दिन के मुकाबले शनिवार को इसकी कमाई में भी उछाल दर्ज की गई है. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने 4.43 करोड़ का बिजनेस रात 8.30 बजे तक कर लिया है.

आपको बता दें कि ये माइकल जैक्सन की बायोग्राफिकल मूवी है, जिसमें माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन ने लीड रोल प्ले किया है.

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