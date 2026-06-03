हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आई लव यू...', जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा बेहद प्यारा मैसेज, पार्टी की तस्वीरें भी दिखाईं

'आई लव यू...', जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा बेहद प्यारा मैसेज, पार्टी की तस्वीरें भी दिखाईं

Zaheer Iqbal-Sonakshi Sinha: जहीर इकबाल ने सोशल मीडिया पर पत्नी सोनाक्षी सिन्हा के लिए प्यार भरा बर्थडे पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने एक्ट्रेस के बर्थडे बैश की झलक भी दिखाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 03 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा 39 साल की हो गई हैं. उन्होंने 2 जून को लंदन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर कई सेलेब्स और फैंस ने एक्ट्रेस को बर्थडे विश किया. अब सोनाक्षी सिन्हा के पति और एक्टर जहीर इकबाल ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के लिए प्यार भरा बर्थडे पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ जहीर ने सोनाक्षी के बर्थडे बैश की झलक भी दिखाई है.

'आई लव यू... माय बर्थडे गर्ल'
जहीर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी की बर्थडे पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'आई लव यू... माय बर्थडे गर्ल.'

एक वीडियो में सोनाक्षी अपने पति को किस करती नजर आ रही हैं. इसके बाद उन्होंने केक काटा. इसके साथ जहीर ने अपने और सोनाक्षी के रिसेप्शन की एक फोटो भी शेयर की है. 

ये भी पढ़ें:- Sonakshi Sinha Birthday Special: सोनाक्षी सिन्हा की इस हरकत पर भड़क गए थे मैथ्स टीचर, एक्ट्रेस की मां को बुलाया था स्कूल

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की केमिस्ट्री ने जीता दिल
सोनाक्षी की बर्थडे पार्टी में उनके करीबी दोस्त भी शामिल हुए. इसके अलावा जहीर ने कुछ अनदेखी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वो सोनाक्षी पर प्यार लुटाते नजर आए. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. जहीर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zaheer Iqbal (@iamzahero)

2024 में हुई सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी
बता दें कि सोनाक्षी ने 23 जून 2024 को जहीर के साथ शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी. यहीं पहली बार दोनों मिले और उनकी दोस्ती हुई. शादी से पहले सोनाक्षी और जहीर ने एक-दूसरे को करीब 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. सोनाक्षी और जहीर फिल्म 'डबल एक्सएल' में साथ काम कर चुके हैं. इस फिल्म में हुमा कुरैशी भी नजर आई थीं. 

'सिस्टम' को लेकर चर्चा में सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हा के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों वो अपनी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'सिस्टम' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 22 मई, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. अश्विनी अय्यर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर जैसे एक्टर्स भी हैं.

ये भी पढ़ें:- Sonakshi Sinha Birthday: करोड़ों का घर और लग्जरी गाड़ियां, पति जहीर इकबाल से कितनी अमीर हैं सोनाक्षी सिन्हा?

और पढ़ें
Published at : 03 Jun 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'आई लव यू...', जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा बेहद प्यारा मैसेज, पार्टी की तस्वीरें भी दिखाईं
'आई लव यू...', जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा बेहद प्यारा मैसेज, पार्टी की तस्वीरें भी दिखाईं
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!
बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच मूवीज!
बॉलीवुड
भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जिसने इस डर के कारण छुपाकर रखी थी अपनी शादी की बात
भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जिसने इस डर के कारण छुपाकर रखी थी शादी की बात
बॉलीवुड
Neena Gupta Birthday: पहली मोहब्बत रही अधूरी, बिना शादी किए बनीं मां, फिर इस शख्स संग बसाया घर, कुछ ऐसी रही नीना गुप्ता की लव स्टोरी
पहली मोहब्बत रही अधूरी, बिना शादी किए बनीं मां, फिर इस शख्स संग बसाया घर, कुछ ऐसी रही नीना गुप्ता की लव स्टोरी
Advertisement

वीडियोज

Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग हमले का वो वीडियो, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे!
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर को क्यों जोड़ना पड़ा हाथ? | Breaking | Patna
'हस्तिनापुर के वीर' में कुंती बनेंगी Toral Rasputra, बोलीं- ऐसा किरदार जिंदगी में एक बार मिलता है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC Political Crisis Live: ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट! बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर TMC पर ठोका दावा
Live: ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट! बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर TMC पर ठोका दावा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बागियों से की ये अपील
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बागियों से की ये अपील
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
Hockey
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
मूवी रिव्यू
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
विश्व
भारत को तगड़ा झटका देंगे ट्रंप, फिर लगाएंगे टैरिफ, लिस्ट में चीन-बांग्लादेश का भी नाम, पाकिस्तान को छूट?
भारत को तगड़ा झटका देंगे ट्रंप, फिर लगाएंगे टैरिफ, लिस्ट में चीन-बांग्लादेश का भी नाम, पाकिस्तान को छूट?
ट्रेंडिंग
Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget