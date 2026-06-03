'आई लव यू...', जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा बेहद प्यारा मैसेज, पार्टी की तस्वीरें भी दिखाईं
Zaheer Iqbal-Sonakshi Sinha: जहीर इकबाल ने सोशल मीडिया पर पत्नी सोनाक्षी सिन्हा के लिए प्यार भरा बर्थडे पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने एक्ट्रेस के बर्थडे बैश की झलक भी दिखाई है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा 39 साल की हो गई हैं. उन्होंने 2 जून को लंदन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर कई सेलेब्स और फैंस ने एक्ट्रेस को बर्थडे विश किया. अब सोनाक्षी सिन्हा के पति और एक्टर जहीर इकबाल ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के लिए प्यार भरा बर्थडे पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ जहीर ने सोनाक्षी के बर्थडे बैश की झलक भी दिखाई है.
'आई लव यू... माय बर्थडे गर्ल'
जहीर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी की बर्थडे पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'आई लव यू... माय बर्थडे गर्ल.'
एक वीडियो में सोनाक्षी अपने पति को किस करती नजर आ रही हैं. इसके बाद उन्होंने केक काटा. इसके साथ जहीर ने अपने और सोनाक्षी के रिसेप्शन की एक फोटो भी शेयर की है.
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सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की केमिस्ट्री ने जीता दिल
सोनाक्षी की बर्थडे पार्टी में उनके करीबी दोस्त भी शामिल हुए. इसके अलावा जहीर ने कुछ अनदेखी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वो सोनाक्षी पर प्यार लुटाते नजर आए. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. जहीर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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2024 में हुई सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी
बता दें कि सोनाक्षी ने 23 जून 2024 को जहीर के साथ शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी. यहीं पहली बार दोनों मिले और उनकी दोस्ती हुई. शादी से पहले सोनाक्षी और जहीर ने एक-दूसरे को करीब 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. सोनाक्षी और जहीर फिल्म 'डबल एक्सएल' में साथ काम कर चुके हैं. इस फिल्म में हुमा कुरैशी भी नजर आई थीं.
'सिस्टम' को लेकर चर्चा में सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हा के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों वो अपनी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'सिस्टम' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 22 मई, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. अश्विनी अय्यर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर जैसे एक्टर्स भी हैं.
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Source: IOCL