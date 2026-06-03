हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!

बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!

Box Office: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है. वहीं अब इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कई फिल्में आ रही हैं. इनकी लिस्ट यहां चेक कर सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 03 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने भारतीय सिनेमा में ऐसा बेंच मार्क सेट कर दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. आदित्य धर निर्देशित इस स्पाई-एक्शन ब्लॉकबस्टर ने घरेलू और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर न केवल जमकर कमाई की बल्कि ताबड़तोड़ रिकॉर्ड भी बनाए ये फिल्म दुनिया भर में 18 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है. धुरंधर 2 (चीन को छोड़कर) दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है.

वहीं अब आने वाले कुछ सालों में कई मेगा-बजट फिल्में बड़े पर्दे पर कहर ढाने की तैयारी में है. इन मच अवेटेड फिल्मों को लेकर माना जा रहा है कि ये 'धुरंधर 2' गरूर को मिट्टी में मिला सकती हैं. तो चलिए यहां पांच ऐसी फिल्मों के बारे में जानते हैं जो 'धुरंधर 2' के ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को चकनाचूक कर सकती हैं.

रामायण पार्ट 1
रामायण पार्ट 1 बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म है. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे जबकि साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में दिखेंगी. वहीं यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में दिखेंगे. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में इसके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज  क बाद गदर मचाने की उम्मीद है.  वैसे भी भगवान राम की कथा सभी जनरेशन और रिजन में यूनिवर्सल अपील रखती है. कटिंग एज विजुअल इफेक्ट्स और बड़ी स्टार कास्ट और बजट वाली  रामायण पार्ट 1 में वर्ल्डवाइड धूम मचाने के सभी एलीमेंट्स मौजूद हैं. ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों  दस्तक देगी.


बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!

वाराणसी  
एस. एस. राजामौली द्वारा निर्देशित और महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टार वाराणसी सभी अपकमिंग फिल्मों में सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकतीहै. यह फिल्म भारतीय सिनेमा में शायद ही कभी देखे गए स्केल पर बन रही है. राजामौली का प्रभाव ही वाराणसी को एक मजबूत दावेदार बनाता है. फिल्म निर्माता पहले ही बाहुबली और आरआरआर जैसी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं. ऐसे में वाराणी से काफी उम्मीदे हैं. माना जा रहा है कि ये धुरंधर 2 के सभी रिकॉर्ड्स के परखच्चे आसानी से उड़ा सकती है. बता दें कि ये फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होगी.


बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office: मंगलवार को 'दृश्यम 3' ने किया गजब कमाल, 'राजा शिवाजी'- 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ी 'ऑब्सेशन' जाने- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

राका
नए दावेदारों में, साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म 'राका' ने बहुत कम समय में खुद को सबसे बड़ी अपकमिंग प्रोजेक्ट के तौर पर चर्चा में बना लियैह. एटली द्वारा निर्देशित और अल्लू अर्जुन स्टारर ये फिल्म फ्यूचरिस्टिक दुनिया और जबरदस्त विजुअल्स इफेक्ट्स के साथ एक बड़े स्केल पर बनी रही साइंस फिक्शन एक्शन एंटरटेनर है. एटली की शानदार फिल्म मेकिंग और 'पुष्पा' फ्रैंचाइज़ी की सक्सेस के बाद अल्लू अर्जुन की जबरदस्त पॉपुलैकिटी फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है. ज्यादाकर भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों के उल्ट 'राका' अनछुए साइंस फिक्शन जॉनर को एक्सप्लोर कर रही है, जो इसे बाजार में एक नई पहचान देता है. ऐसे में ये भी धुरंधर 2 के रिकॉर्ड को मिट्टी में मिला सकती है.


बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!

रामायण पार्ट 2
अगर रामायण का पहला भाग उम्मीद के मुताबिक ब्लॉकबस्टर साबित होता है, तो दूसरा भाग बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच सकता है. इतिहास में देखा गया है कि सफल फिल्मों के सीक्वल अक्सर जबरदस्त कमाई करते हैं. रामायण का दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली के मौके पर आएगा.

कल्कि 2898 एडी 2
1000 करोड़ से ज्यादा की सफलता के बाद, कल्कि 2898 एडी के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. पहली फिल्म ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था. ऐसे में प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन की वापसी के साथ, दीपिका पादुकोण की जगह साई पल्लवी के आने से, कल्कि पार्ट 2 को फ्रैंचाइज़ी की पॉपुलैरिटी और दर्शकों की बढ़ती एक्साइटमेंट दोनों का फायदा मिल सकता है.  इसमें वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करने का दम बै.


बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!

क्या ये फिल्में वाकई धुरंधर 2 को पीछे छोड़ पाएंगी?
धुरंधर 2 के रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा. दरअलल फिल्म को दर्शकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स, बार-बार देखी जाने वाली दर्शक संख्या, विदेशों में दमदार प्रदर्शन और पूरे भारत में जबरदस्त पॉपुलैरिटी का फायदा हुआ है. वहीं , रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2, कल्कि 2898 एडी 2, वाराणसी और राका सिनेमाघरों में दर्शकों को लुभाने के एलिमेंट्स मौजूद हैं.  इनमें से हर फिल्म में ऐतिहासिक आंकड़े हासिल करने के लिए जरूरी  भव्यता, स्टार पावर और दर्शकों की एक्साइटमेंट भी मौजूद है. अगर सही ढंग से निर्देशन किया होगा और कहानी में दम होगा तो यकीनन बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. 

ये भी पढ़ें:-14 साल की उम्र तक पिता धर्मेंद्र के बगल में सोते थे बॉबी देओल, एक्टर बोले- 'शादी के बाद भी मेरी बीवी और मैं बहस करते...'

और पढ़ें
Published at : 03 Jun 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Box Office VARANASI Kalki 2898 AD 2 Ramayana Part 1 Ramayana Part 2 Dhurandhar 2 Raaka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच अपकमिंग मूवीज!
बॉक्स ऑफिस का अगला 'धुरंधर 2' कौन होगा? रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये पांच मूवीज!
बॉलीवुड
'आई लव यू...', जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा बेहद प्यारा मैसेज, पार्टी की तस्वीरें भी दिखाईं
'आई लव यू...', जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर लिखा बेहद प्यारा मैसेज, पार्टी की तस्वीरें भी दिखाईं
बॉलीवुड
भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जिसने इस डर के कारण छुपाकर रखी थी अपनी शादी की बात
भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जिसने इस डर के कारण छुपाकर रखी थी शादी की बात
बॉलीवुड
Neena Gupta Birthday: पहली मोहब्बत रही अधूरी, बिना शादी किए बनीं मां, फिर इस शख्स संग बसाया घर, कुछ ऐसी रही नीना गुप्ता की लव स्टोरी
पहली मोहब्बत रही अधूरी, बिना शादी किए बनीं मां, फिर इस शख्स संग बसाया घर, कुछ ऐसी रही नीना गुप्ता की लव स्टोरी
Advertisement

वीडियोज

Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग हमले का वो वीडियो, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे!
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर को क्यों जोड़ना पड़ा हाथ? | Breaking | Patna
'हस्तिनापुर के वीर' में कुंती बनेंगी Toral Rasputra, बोलीं- ऐसा किरदार जिंदगी में एक बार मिलता है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान, रितब्रता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बागियों से की ये अपील
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बागियों से की ये अपील
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
Hockey
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
मूवी रिव्यू
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
विश्व
भारत को तगड़ा झटका देंगे ट्रंप, फिर लगाएंगे टैरिफ, लिस्ट में चीन-बांग्लादेश का भी नाम, पाकिस्तान को छूट?
भारत को तगड़ा झटका देंगे ट्रंप, फिर लगाएंगे टैरिफ, लिस्ट में चीन-बांग्लादेश का भी नाम, पाकिस्तान को छूट?
ट्रेंडिंग
Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget