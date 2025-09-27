पंजाबी सिनेमा के रॉकस्टार और एक्टर दिलजीत दोसांझ की खुशी इन दिनों सातवें आसमान पर हैं. दरअसल एक्टर उनकी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 'बेस्ट परफॉर्मेंस' की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा नजर आई थी. उन्होंने भी इसमें शानदार काम किया था. हाल ही में परी ने दिलजीत को बधाई भी दिया. इसी बीच हम आपको दोनों की लग्जरी लाइफ और नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं.

परिणीति चोपड़ा की नेट वर्थ

परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की कजिन हैं. उनका फिल्म करियर रणवीर सिंह के साथ आई फिल्म ‘लेडीज वर्सेस रिकी बहल’ से शुरू हुआ था. फिर बतौर हीरोइन वो ‘इश्कजादे’ में दिखी. इसके बाद एक्ट्रेस ने केसरी, साइना, मिशन रानीगंज, कोड नेम: तिरंगा, और ऊंचाई जैसी फिल्मों में काम किया. आखिरी बार एक्टर अमर सिंह चमकीला में नजर आई थी. इन दिनों एक्ट्रेस अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by @parineetichopra

नेटवर्थ की बात करें तो पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार परिणीति चोपड़ा 74 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.

परिणीति की ज्यादा कमाई फिल्मों से होती है, इसके अलावा वो ब्रांड्स शूट के जरिए भी मोटी कमाई करती हैं. उनकी कमाई फिल्मों, बड़े-बड़े ब्रांड endorsements और सोशल मीडिया collaborations से होती है।

परिणीति के पास मुंबई में एक सीफेसिंग अपार्टमेंट हैं. जिसकी कीमत 22 करोड़ बताई जाती है.

परी के पास Jaguar, Audi और Range Rover जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.

कितनी है दिलजीत दोसांझ की नेटवर्थ?

दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार हैं. लेकिन उनका फेस बॉलीवुड से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है. दिलजीत ने अपना करियर 2002 में शुरू किया था. लेकिन उनको असली पहचान साल 2005 में आई एल्बम 'स्माइल' से मिली. इसके बाद दिलजीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए.

View this post on Instagram A post shared by DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh)

इस फिल्म से शुरू किया एक्टिंग सफर

फिर साल 2011 में पंजाबी फिल्म 'द लायन ऑफ पंजाब' से उनका एक्टिंग सफऱ शुरू हुआ. फिर उनकी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आई. पंजाबी सिनेमा में पहचान बनाने के बाद दिलजीत ने बॉलीवुड का रुख किया. 'उड़ता पंजाब', 'सूरमा', ‘गुड न्यूज’, ‘क्रू’ जैसी फिल्मों में काम किया. अब वो जल्द ही सनी देओल के साथ ‘बॉर्डर 2’ में एक खास किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म अगले साल रिलीज होगी.

दिलजीत दोसांझ फिल्मों के साथ कई बड़े ब्रांड को एंडोर्स करते हैं. इसके जरिए हर महीने उनकी मोटी इनकम होती है.

दिलजीत के पास पंजाब, कैलिफ़ोर्निया, टोरंटो में आलीशान घर है. उनका मुंबई में भी एक अपार्टमेंट है.

सिंगर के पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, रेंज रोवर और पोर्शे काएन जैसी लग्जरी कारें हैं.

नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार दिलजीत दोसांझ 172 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.

