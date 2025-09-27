हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में हुई रजत बेदी की एंट्री? एक्टर ने खुद खोली पोल, आर्यन के सामने रखी थी शर्त

Bads of Bollywood: 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फेम रजत बेदी ने हाल ही में सीरीज को लेकर कई किस्से शेयर किए. साथ ही ये भी बताया कि उनकी इसमें एंट्री कैसे हुई...

By : सखी चौधरी | Updated at : 27 Sep 2025 03:49 PM (IST)
‘कोई मिल गया’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुके एक्टर रजत बेदी इन दिनों सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर चर्चा में हैं. ये आर्यन खान की बतौर डायरेक्टर डेब्यू सीरीज है. जिसने रिलीज के साथ ही बवाल मचा दिया है. हर कोई आर्यन के काम का फैन बन चुका है. हाल ही में रजत बेदी ने ये खुलासा किया कि उनकी सीरीज में एंट्री कैसे हुई.

रजत बेदी ने बताया आर्यन से मुलाकात का किस्सा

रजत बेदी ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बारे में बात की. जब उनसे सीरीज में एंट्री के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने बताया, उस वक्त मैं कनाडा में था. जब मुझे पता चला आर्यन मुझे ढूंढ रहा है, तो यकीन नहीं हो रहा था कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन मुझसे मिलना चाहते हैं. आर्यन शुरू से ही इस रोल के मुझे कास्ट करना चाहता था.’

 
 
 
 
 
कैसे हुई बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में एक्टर की एंट्री?

एक्टर ने बताया, आर्यन जब छोटे थे तो उन्होंने 'कोई... मिल गया' फिल्म में मेरा काम देखा था. उनको मैं पसंद था इसलिए उन्होंने इस सीरीज में मुझे लिया. सीरीज में मेरी जिंदगी से बहुत सारे कनेक्शन सभी को दिखाई देंगे. आर्यन तो मुझसे मिलने से पहले बहुत नर्वस भी था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलेगा. लेकिन जब हम मिले तो उसने मेरा दिल जीत लिया. फिर मैंने शाहरुख सर को फोन करके पूछा कि आर्यन क्या बना रहा है. तो वो बोले देख लो, अगर तुम्हें करना है... मेरा बेटा कुछ बना रहा है..'

 
 
 
 
 
रजत ने रखी थी आर्यन के सामने शर्त

रजत ने ये भी खुलासा किया कि, ‘ सीरीज में काम करने से पहल मैंने आर्यन के सामने एक शर्ती रखी थी. मैंने कहा कि अगर आप मेरे बेटे को अस्सिटेंट बना लोगे. तो मैं इस सीरीज में काम कर लूंगा. क्योंकि मेरा करियर आपके पापा के साथ शुरू हुआ था और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का आपके साथ शुरू हो. आर्यन ने इसके लिए तुरंत हां कह दिया..'

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 27 Sep 2025 03:49 PM (IST)
Aryan Khan Rajat Bedi Bads Of Bollywood
Embed widget