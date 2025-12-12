'फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा...खुद को नहीं बदलूंगा', जानिए ऐसा क्यों बोले अक्षय खन्ना?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर गजब का बज बना हुआ है. एक तरफ जहां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शोर मचा रही है. वहीं हर कोई अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार की तारीफें करते हुए नहीं थक रहा है. फिल्म में उनकी इटेंस एक्टिंग और वायरल FA9LA सीन पर दर्शक जमकर रील बना रहे हैं. इन्हीं सब के बीच अक्षय का एक पुराना इंटरव्यू भी सनसनी बन गया है. इस इंटरव्यू में वह अपने करियर को लेकर बातें कर रहे हैं.

मैं खुद को नहीं बदल सकता

अनुराधा प्रसाद से बात करते हुए अक्षय खन्ना दिख रहे हैं. वह कहते हैं, "आप अगर कहेंगे मुझसे कि देखो अक्षय जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे. हर पार्टी, इंटरव्यू और कंट्रोवर्सी कहीं न कहीं आपको जिंदा रखना पड़ेगा. नहीं तो आप फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे. इस पर मैं यहीं कहूंगा कि मैं आउट हो जाऊंगा. मैं वो ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता. मैं जो हूं. मैं वहीं रहूंगा. बता दें कि अक्षय खन्ना का यह थ्रोबैक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

'धुरंधर' की सफलता से खाते में आई एक और फिल्म

'धुरंधर' की कमाई के बीच अक्षय खन्ना के हाथ एक और फिल्म लगी है. प्रशांत वर्मा की सुपरहीरो फिल्म ‘महाकाली’ से अक्षय खन्ना ‘असुरगुरु शुक्राचार्य’ के रूप में दिखने वाले हैं. इस फिल्म से अक्षय का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. वह अपने लुक बेहद शानदार लगे. पोस्टर में अक्षय एक पत्थर के किले के सामने खड़े हैं. उन्होंने लंबा काला चोगा पहन रखा है और उनकी एक आंख चांदी की तरह चमक रही है जो इस लुक को और भी डार्क और पॉवरफुल बनाती है. इस फिल्म के अलावा अक्षय खन्ना के पास धुरंधर 2, और दृश्यम 3 भी है.