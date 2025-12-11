'रहमान डकैत' के बाद 'शुक्राचार्य' बनेंगे अक्षय खन्ना, फिल्म से लुक वायरल

'धुरंधर' रिलीज के बाद अक्षय खन्ना गातार सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म में उनके निभाए किरदार रहमान डकैत की दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ही जमकर तारीफ कर रहे हैं. हर तरफ सिर्फ अक्षय के दमदार परफॉर्मेंस की चर्चा हो रही है.

तभी इसी बीच प्रशांत वर्मा की सुपरहीरो फिल्म ‘महाकाली’ से अक्षय खन्ना का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया. पोस्टर सामने आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया है. ‘महाकाली’ का नए पोस्टर में अक्षय खन्ना का लुक सबको चौंका दिया.

प्रशांत वर्मा ने शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना का लुक शेयर करते हुए लिखा, 'देवताओं की छाया में, विद्रोह की सबसे चमकदार लौ उठी. पेश है रहस्यमयी अक्षय खन्ना, शाश्वत ‘असुरगुरु शुक्राचार्य’ के रूप में.'

View this post on Instagram A post shared by Prasanth Varma (@prasanthvarmaofficial)

लुक में पॉवरफुल लगे अक्षय खन्ना

पोस्टर में अक्षय एक पत्थर के किले के सामने खड़े हैं. उन्होंने लंबा काला चोगा पहन रखा है और उनकी एक आंख चांदी की तरह चमक रही है जो इस लुक को और भी डार्क और पॉवरफुल बनाती है.

पोस्टर में अक्षय एक बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं. भारी मेकअप के साथ उन्हें एक ऋषि जैसा रूप दिया गया है. लंबी दाढ़ी, लहराते बाल और ऋषि जैसी रहस्यमयी झलक उनके लुक को और भी प्रभावशाली बना रहे हैं. उन्हें देख कर पहचानना मुश्किल हो रहा है.

पूजा अपर्णा कोल्लुरु की डेब्यू फिल्म

‘महाकाली’ का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं. वह इस फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हैं. आरकेडी स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म में प्रशांत वर्मा क्रिएटर और को-राइटर हैं. फिल्म फिलहाल प्रोडक्शन में है. म्यूजिक स्मरण साई और सिनेमैटोग्राफी सुरेश रागुतु द्वारा की जा रही है. बाकी कास्ट का खुलासा अभी नहीं किया गया है. यह फिल्म कब आएगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है.