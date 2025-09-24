बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं. इसके बाद बॉलीवुड में कई सेलिब्रेटिज ने उन्हें बधाई दी. इस बीच, अक्षय कुमार ने भी कपल को बधाई के साथ भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही अक्षय ने दोनों से एक स्पेशल डिमांड भी रखी है.

अक्षय कुमार ने क्या रखी डिमांड

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा- कैटरीना और विक्की मैं आपके लिए बहुत खुश हूं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे. बस बेबी को इंग्लिश और पंजाबी इक्वली सीखाना. बहुत सारी ब्लेसिंग और प्यार. जय महादेव.

कैटरीना-विक्की कौशल को बधाई का तांता

मंगलवार को जैसे ही कैटरीना और विक्की कौशल ने पेरेंट्स बनने की अनाउंसमेंट की लोगों ने बधाई देना शुरू कर दिया. बॉलीवुड की कई स्टार एक्ट्रेस ने भी बधाई दी. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए.

कैटरीना और अक्षय कुमार की बॉन्डिंग

अक्षय कुमार और कैटरीना की बॉन्डिंग भी काफी कमाल की है. दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान जब अक्षय कुमार से पूछा गया था कि उनकी फेवरेट को-स्टार कौन हैं तो उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया था. अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की सबसे चर्चित फिल्म रही थी नमस्ते लंदन जिसमें अक्षय ने एक देशी पंजाबी लड़के का किरदार निभाया था.

कैटरीना और अक्षय ने साथ में सिंह इज ब्लिंग, नमस्ते लंदन, वेलकम, सूर्यवंशी जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल में ही अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई है. इसमें अरशद वारसी दूसरे वकील की भूमिका में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है. फिल्म की कमाई को लेकर आंकड़े पॉजिटिव हैं.