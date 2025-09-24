'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था

एक्ट्रेस अमृता राव इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. इन दिनों एक्ट्रेस को फिल्म जॉली एलएलबी 3 में देखा जा रहा है. अमृता को फिल्म विवाह से नेम-फेम मिला था. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म विवाह के बाद के समय के बारे में बताया है.

अमृता को मिले शादी के प्रपोजल

रणवीर इलाहाबादिया संग पॉडकास्ट में अमृता ने बताया कि उन्हें खून से लिखे लेटर मिलते थे. अमृता ने कहा, 'विवाह के बाद मुझे NRI प्रपोजल मिलते थे फैमिली की फोटोज के साथ. जिसमें लोग कार, चेयर और डॉग के साथ खड़े होते थे और कहते थे कि 'मुझसे शादी कर लो'. मुझे ऐसे एक-दो नहीं कई सारे प्रपोजल्स मिले. एक बार तो मुझे से खून से लिखा लेटर मिला और ये बहुत डरावना था.'

अमृता ने बताया कि एक आदमी उनके घर के बाहर टेलीफोन बूथ पर भी घूमता रहता था.

View this post on Instagram A post shared by AMRITA RAO 🇮🇳 (@amrita_rao_insta)

अमृता ने ठुकराए बड़े ऑफर

इसके अलावा अमृता ने प्रोफेशनल स्ट्रगल के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'मैं अपने पति से अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल समय में मिली. सुपरहिट फिल्में और ऑडियंस के प्यार के बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि मैं फंसी हुई हूं. जैसी फिल्म मुझे चाहिए थी वैसी मिल नहीं रही थी. ऐसे बड़े ऑफर आए थे, लेकिन उनके साथ कई कंडीशन थी जिससे मैं कम्फर्टेबल नहीं थी. जैसे किसिंग सीन.'

बता दें कि इसके बाद अमृता ने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया और ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बनाई. हालांकि, अब वो फिर से फिल्मों में नजर आ रही हैं. इन दिनों उन्हें फिल्म जॉली एलएलबी 3 में देखा जा रहा है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में हैं.

बता दें कि अमृता ने आरजे अनमोल के साथ शादी की है. उन्होंने 7 साल डेट करने के बाद प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. उनकी शादी 15 मई 2016 में हुई. उन्हें एक बेटा वीर है.