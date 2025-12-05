1990 के दशक में, बॉलीवुड गलियारों में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के अफेयर के खूब चर्चे होते थे. इनके रिलेशनशिप ने मीडिया का भी खूब ध्यान खींचा. हालांकि, कुछ साल बाद ये जोड़ी अलग हो गई थी. अक्षय कुमार के साथ कई फिल्में कर चुके निर्माता सुनील दर्शन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अक्षय और शिल्पा एक समय शादी के बारे में सीरियसली सोच रहे थे. उन्होंने ये भी बताया कि आखिर उनका रिश्ता क्यों टूट गया था.

‘किस्मत ने अक्षय के लिए कुछ और तय किया था’

बॉलीवुड ठिकाना से बात करते हुए, फिल्ममेकर सुनील ने अक्षय और शिल्पा के बीच पिछले रिश्ते पर बात की, उन्हें एक “गुड लुकिंग कपल” कहा, लेकिन यह भी कहा कि “किस्मत के अपने प्लान होते हैं.” उन्होंने बताया कि सालों पहले, ट्विंकल खन्ना के पिता, राजेश खन्ना के करीबी एक ज्योतिषी ने एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी की थी कि अक्षय और ट्विंकल एक दिन शादी करेंगे. उस समय, सुनील ने माना कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और कहा, “उस समय उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं था.”

क्यों टूटा था शिल्पा संग अक्षय का रिश्ता?

पीछे मुड़कर देखने पर, उन्हें यह अजीब लगा, और उन्होंने कहा, “इत्तेफ़ाक देखिए, अगर शिल्पा के माता-पिता ने वे शर्तें नहीं रखी होतीं, तो ज़िंदगी कुछ और ही मोड़ लेती.” जब उन शर्तों के बारे में पूछा गया, तो सुनील ने बताया, “पैरेंट्स के तौर पर, माता-पिता को अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो गलत नहीं है.”

अक्षय कुमार के रिश्ते में हालात की वजह से मुश्किलें आईं

जब बात इस पर आई कि क्या उनका मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी से था, तो सुनील ने जवाब दिया, “हर तरह की सिक्योरिटी, सभी माता-पिता यही चाहते हैं.” उन्होंने आगे कहा कि वह शिल्पा के माता-पिता के तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं थे, और कहा, “मुझे लगा कि माता-पिता की तरफ से यह गलत था. ऐसा होना तय नहीं था. इसे ऐसे ही देखते हैं.”

ब्रेकअप के बाद अक्षय कुमार का टूटा था दिल?

शिल्पा और अक्षय का ब्रेकअप एक रिश्ता की शूटिंग से कुछ समय पहले हुआ था. उस समय को याद करते हुए, जब सुनील से पूछा गया कि क्या अक्षय का दिल टूटा था, तो उन्होंने जवाब दिया, “उनका दिल नहीं टूटा था. मुझे लगा कि वह अच्छा कर रहे हैं. वह कमबैककर रहे हैं.” सुनील ने याद किया कि अक्षय उस समय अपने काम में बहुत बिज़ी थे, और उसी समय के आसपास कई फिल्में ‘धड़कन’, ‘हेरा फेरी’ और ‘एक रिश्ता’ मैनेज कर रहे थे.

अक्षय और शिल्पा लाइफ में आगे बढ़ गए

2001 में, अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी करके अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया, और अब दोनों मिलकर अपने दो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. सालों बाद, 2009 में, शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के रूप में अपना लाइफ पार्टनर मिला, और इस कपल के भी दो बच्चे हैं.