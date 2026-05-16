बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'धमाल 4' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसने फैंस के इंतजार को एक बार फिर बढ़ा दिया है. जहां ये फिल्म जहां 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, वहीं अब इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया हैं. इसी बीच आइए इसकी वजह बताते हैं.

कब रिलीज होगी धमाल 4?

एचटी सिटी के रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धमाल 4' को अब 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, ताकि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बॉक्स ऑफिस में स्पेस मिल सके और दर्शक इसे पूरा एंजॉय कर सकें. अक्षय की ये फिल्म 26 जून को रिलीज होने वाली हैं, इसीलिए अजय देवगन की फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है.

दोनों फिल्मों को मिलेगा स्पेस

अक्षय कुमार और अजय देवगन एक-दूसरे के बहुत पुराने और करीबी दोस्त हैं. इसीलिए बताया जा रहा है कि दोनों ने आपस में बात करके ये फैसला लिया हैं. एक्टिंग के साथ दोनों फिल्म प्रोडक्शन के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए दोनों फिल्मों के बीच गैप रखा गया है, जिससे उन्हें फायदा मिल सकें.

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इन फिल्मों में दिखीं अजय देवगन और अक्षय कुमार की जोड़ी

बता दें कि 'धमाल 4' और 'वेलकम टू द जंगल' दोनों ही एक मल्टीस्टारर और कॉमेडी फिल्में है, जिसके पिछले पार्ट्स ने फैंस का भरपूर मनोरंजन किया हैं. फैंस को दोनों की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है और सभी बहुत उत्साहित हैं. वहीं अजय और अक्षय की जोड़ी रोहित शेट्टी के 'गोलमाल 5' में भी देखने को मिलेगी, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी हैं. इससे पहले दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिसमें सुहाग (1994), खाकी (2004), इंसान (2005) और सिंघम अगेन (2024) शामिल हैं.

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