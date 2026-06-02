कई दिग्गज सितारों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने वाले कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है. टेरेंस लुईस बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं. मुंबई में कोरियोग्राफर का एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. आइए टेरेंस लुईस के लैविश घर पर एक नजर डालते हैं.

बेहद आलीशान है टेरेंस लुईस का घर

कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान हाल ही में अपने कुक दिलीप के साथ टेरेंस लुईस के घर पहुंचीं, जहां उनके आलीशान और एंटीक इंटीरियर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. कोरियोग्राफर का आलीशान और एंटीक घर देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी. फराह खान ने हाल ही में टेरेंस लुईस के करोड़ों के आशियाने का टूर कराया है.

पेड़ काटकर बनाए ड‍िजाइन

टेरेंस के घर का इंटीरियर काफी यूनिक है. घर की एंट्री पर एक बेंच रखा है, जिसके साथ एक एक पेड़ की जड़ जैसी लगी है, जिसे देखकर फराह के होश उड़ गए. टेरेंस ने अपने घर को कटे हुए पेड़ों से डिजाइन किया है. उनके लिविंग रूम में बहुत बड़ा खूबसूरत सोफा सेट लगा है.

दिलचस्प बात ये है कि इसके साथ असली पेड़ की जड़ को डिजाइन करके लगाया गया है. टेरेंस ने फराह को बताया कि एक शख्स ने ये पेड़ काटकर फेंक दिखा था, जिसे उन्होंने अपने घर में लगा लिया.

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रॉयल लुक देता है टेरेंस लुईस का घर

टेरेंस के घर का इंटीरियर वाकई बेहद खास और यूनिक है. उनके घर की एक दीवार को जयपुर के शादी दरवाजे की तरह सजाया गया है, जिसमें लगी कई इलेक्ट्रिक मोमबत्तियां उसे चर्च जैसा रॉयल लुक देती हैं.

इसके अलावा घर को एंटीक शोपीस, इंडोर प्लांट्स और खूबसूरत पेंटिंग्स से सजाया गया है. घर के हर कोने में क्रिएटिविटी झलकती है. घर की हर एक चीज काफी अर्टिस्टिक है.

बालकनी में लगी है मदर मेरी की खूबसूरत मूर्ति

टेरेंस की बालकनी भी उनके घर जितनी ही खास है. उनकी बड़ी सी बालकनी में मदर मेरी की खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है. साथ ही कई तरह के पेड़-पौधों से बालकनी को वाइब्रेंट लुक दिया गया है. एक कोने में लगा स्टाइलिश लैंप और आरामदायक चेयर-टेबल इसे परफेक्ट रिलैक्सिंग स्पेस बना देते हैं.

टॉयलेट में लगा है बड़ा झूमर

टेरेंस के घर का टॉयलेट भी आम टॉयलेट से काफी अलग है. उनका टॉयलेट आम बाथरूम से बिल्कुल अलग है, जहां टॉयलेट सीट सिंहासन स्टाइल में डिजाइन की गई है. इसमें राजसी गद्दी लगी हुई है, जो इसे एकदम रॉयल और हटके लुक देती है.

टेरेंस के टॉयलेट में बड़ा सा झूमर (चैंडेलियर) लगा हुआ है. कोरियोग्राफर का किचन भी बहुत बड़ा और आलीशा है. टेरेंस का ये आलीशान घर देखकर हर कोई दंग रह गया है.

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