बॉक्स ऑफिस पर फिर मचेगा तहलका, अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की शूटिंग हुई पूरी

जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित और मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' ने सिनेमाघरों में 21 मई, 2026 को दस्तक दी थी. तब से ये सस्पेंस थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने इस थ्रिलर फिल्म को मिला-जुला रिव्यू दिया था, लेकिन दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया है और इसी के साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी दमदार है. इसने पहले ही हफ्ते में दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. इसी के साथ अब अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की रिलीज का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

अजय देगन की दृश्यम 3 नहीं होगी मलयालम वर्जन की कॉपी

वहीं अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर भी उम्मीदें आसमान पर हैं. फैंस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड करने वाली बात ये है कि मेकर्स ने ये वादा किया है कि अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का हिंदी वर्जन हूबहू ओरिजनल मलयालम वर्जन का एडेप्टेशन नहीं होगा और इसमें कई बदलाव होंगे. जिसमें हिंदी दर्शकों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक नया क्लाइमेक्स भी शामिल है.

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अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 को लेकर आया बड़ा अपडेट

इस बीच, अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबित मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी शूटिंग पूरी कर ली है. इसी के साथ ये फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुकी है. गौरतलब है कि पैनोरमा स्टूडियोज और स्टार स्टूडियोज द्वारा ग्रैंड स्केल पर बनाई जा रही है. ‘दृइस फ्रेंचाइज़ी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी और हिंदी वर्जन की नई कहानी के वादे को देखते हुए, फिल्म से उम्मीदें आसमान छू रही हैं. ये माना जा रहा है कि यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक होगी.

कब रिलीज होगी अजय देवगन की दृश्यम 3

दृश्यम 3 में अजय देवगन ने लीड रोल प्ले किया है. उनके साथ तबू और श्रिया सरन भी हैं. वहीं इशिता दत्ता, रजत कपूर, कमलेश सावंत और प्रकाश राज फिल्म में अहम भूमिका निभाते दिखेंगे. बता दें कि दृश्यम 3 इस साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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