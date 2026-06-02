17 साल के भाई को बचा नहीं पाए थे जैकी श्रॉफ, आंखों के सामने हुआ था दर्दनाक हादसा

80 और 90 के दशक के शानदार एक्टर्स में शुमार जैकी श्रॉफ ने फर्श से अर्श तक का शानदार सफर तय किया है. हीरो बनने के बाद भी कुछ सालों तक जैकी श्रॉफ मुंबई में चॉल में ही रहे. मुंबई में वो अपने पेरेंट्स और भाई के साथ रहते थे. पेरेंट्स को जैकी सालों पहले खो चुके हैं, जबकि अपने बड़े भाई को तो जैकी ने बचपन में ही खो दिया था. जैकी के भाई की डूबने से मौत हो गई थी और वो अपने भाई को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देख रहे थे.

17 साल की उम्र में हुआ था जैकी के भाई का निधन

जैकी श्रॉफ के बड़े भाई का नाम हेमंत था. जैकी अपने भाई को अपना हीरो मानते थे, क्योंकि उनके भाई हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे और एक बार किसी की मदद करते हुए ही हेमंत ने अपनी जान गंवा दी थी. उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी, जबकि जैकी सिर्फ 10 साल के थे. साल 2021 में जैकी श्रॉफ, ट्विंकल खन्ना के 'ट्वीक इंडिया' में शामिल हुए थे, तब उन्होंने इस दुखद हादसे को लेकर बात की थी.

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जैकी श्रॉफ ने कहा था, 'जब मैं 10 साल का था तब मेरे भाई की मौत हो गई थी. वो 17 साल का था. किसी को बचाने की कोशिश में वो डूब गया.' जैकी ने आगे बताया था कि किसी और को तो उनके भाई ने बचा लिया था, लेकिन वो खुद डूब गए थे, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था. जैकी के मुताबिक ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ था. डूबते हुए भाई की तरफ जैकी ने एक केबल फेंकी थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही. इस हादसे ने जैकी को झकझोर कर रख दिया था और वो सदमे में चले गए थे.

जैकी के पिता को हो गया था आभास

जैकी के पिता काकूभाई श्रॉफ एक ज्योतिषी थे और उन्हें पहले ही कुछ अनहोनी का आभास हो गया था. उस दिन काकूभाई ने पहले ही कह दिया था कि आज का दिन बुरा है. वहीं जैकी के पिता ने जैकी के एक्टर बनने की भविष्यवाणी भी जैकी के बचपन में ही कर दी थी.

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