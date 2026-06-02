हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात

शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात

जैसे ही पंजा लड़ाना शुरू हुआ, उसके पसीने छूट गए. दुल्हन ने पूरे दम-खम के साथ लड़के के हाथ को जकड़ रखा था और चेहरे पर जीतने की जिद साफ दिख रही थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 02 Jun 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

शादी-ब्याह के वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर हजार देखे होंगे. कहीं दुल्हन शर्माती हुई एंट्री लेती है, तो कहीं स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन डांस करते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसी 'धाकड़' दुल्हन का वीडियो तबाही मचा रहा है, जिसने अपनी शादी के दिन सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. यह दुल्हन जयमाला या डांस करने के मूड में नहीं थी, बल्कि उसे तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था. गुलाबी लहंगे में सजी इस दुल्हन ने सरेआम महफिल के बीचों-बीच एक टेबल मंगवाई और बाराती लड़कों को सीधे 'पंजा लड़ाने' का चैलेंज दे दिया. इतना ही नहीं, दुल्हन का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि उसने चिल्लाकर कहा, "अरे लड़कियों को क्या लाना, लड़कों को लेकर आओ, लड़कियों को तो मैं यूं ही हरा दूंगी!" 

शादी के स्टेज पर सज गया 'अखाड़ा', दूल्हे के छूट गए पसीने

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का खूबसूरत गुलाबी डेकोरेशन बैकग्राउंड में लगा हुआ है. अमूमन इस जगह पर दूल्हा-दुल्हन रोमांटिक पोज देते हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल उल्टा था. बीच में एक गुलाबी रंग का बॉक्स रखा गया और दुल्हन ने अपना हाथ उस पर जमा दिया. लाल रंग की शेरवानी पहने लड़का भी पहले तो मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही पंजा लड़ाना शुरू हुआ, उसके पसीने छूट गए. दुल्हन ने पूरे दम-खम के साथ लड़के के हाथ को जकड़ रखा था और चेहरे पर जीतने की जिद साफ दिख रही थी. आसपास खड़े मेहमान और कैमरामैन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, वहीं कुछ लोग तो सचमुच डर गए कि भाई, शादी के पहले ही दिन यह हाल है तो आगे क्या होगा! आखिर में दुल्हन इस जंग में जीत ही गई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RJ Sagar Meghani (@rjsagarrrr)

'लड़के लेकर आओ...' दुल्हन के डायलॉग ने लूटी महफिल

इस वीडियो की सबसे मजेदार बात दुल्हन का वो डायलॉग है जो उसने पंजा लड़ाते वक्त पूरे टोन में बोला. दुल्हन ने साफ शब्दों में चुनौती दी कि उसे हराने के लिए किसी लड़के को सामने लाओ, क्योंकि लड़कियों को हराना तो उसके बाएं हाथ का खेल है. दुल्हन का यह दबंग अंदाज और बिना शर्माए अपनी ताकत दिखाना सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. आमतौर पर भारतीय शादियों में दुल्हनें बहुत शांत और शर्मीली दिखाई देती हैं, लेकिन इस न्यू एज दुल्हन ने साफ कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है और विदाई के बाद ससुराल में उसी का राज चलने वाला है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर जनता ने लिए मजे, बोले- 'भाई, संभल कर रहना अब'

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया और लोग दूल्हे के मजे लेने लगे. कमेंट सेक्शन में यूजर्स एक से बढ़कर एक मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई साहब, इस दूल्हे को तो अब जीवनभर बर्तन मांजने पड़ेंगे, वो भी बिना किसी बहस के!" दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "ये दुल्हन तो साक्षात शक्ति का रूप है, लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो वो शादी के लिए मंडप तक बैठ गया." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं असली धाकड़ छोरी, अब कोई इस घर में पंगा नहीं ले पाएगा." कुल मिलाकर, इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को हंसने का एक तगड़ा मौका दे दिया है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

Published at : 02 Jun 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
ट्रेंडिंग
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी! पत्नी ने मांगा तलाक तो पति ने बुलडोजर चला ढहा दिया अपना ही मकान
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी! पत्नी ने मांगा तलाक तो पति ने बुलडोजर चला ढहा दिया अपना ही मकान
ट्रेंडिंग
Viral video: बुजुर्ग महिला की मौत पर परिवार ने रातभर करवाया 'लौंडा डांस', वीडियो वायरल
बुजुर्ग महिला की मौत पर परिवार ने रातभर करवाया 'लौंडा डांस', वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
खंडाला घाट पर गर्मी से बेहाल बंदरों ने रोकी बस, यात्रियों ने पानी पिलाकर जीती दुनिया, वीडियो वायरल
खंडाला घाट पर गर्मी से बेहाल बंदरों ने रोकी बस, यात्रियों ने पानी पिलाकर जीती दुनिया
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
इंडिया
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए HC ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
स्पोर्ट्स
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
विश्व
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
शिक्षा
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
फूड
Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget