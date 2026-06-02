शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात

शादी-ब्याह के वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर हजार देखे होंगे. कहीं दुल्हन शर्माती हुई एंट्री लेती है, तो कहीं स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन डांस करते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसी 'धाकड़' दुल्हन का वीडियो तबाही मचा रहा है, जिसने अपनी शादी के दिन सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. यह दुल्हन जयमाला या डांस करने के मूड में नहीं थी, बल्कि उसे तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था. गुलाबी लहंगे में सजी इस दुल्हन ने सरेआम महफिल के बीचों-बीच एक टेबल मंगवाई और बाराती लड़कों को सीधे 'पंजा लड़ाने' का चैलेंज दे दिया. इतना ही नहीं, दुल्हन का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि उसने चिल्लाकर कहा, "अरे लड़कियों को क्या लाना, लड़कों को लेकर आओ, लड़कियों को तो मैं यूं ही हरा दूंगी!"

शादी के स्टेज पर सज गया 'अखाड़ा', दूल्हे के छूट गए पसीने

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का खूबसूरत गुलाबी डेकोरेशन बैकग्राउंड में लगा हुआ है. अमूमन इस जगह पर दूल्हा-दुल्हन रोमांटिक पोज देते हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल उल्टा था. बीच में एक गुलाबी रंग का बॉक्स रखा गया और दुल्हन ने अपना हाथ उस पर जमा दिया. लाल रंग की शेरवानी पहने लड़का भी पहले तो मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही पंजा लड़ाना शुरू हुआ, उसके पसीने छूट गए. दुल्हन ने पूरे दम-खम के साथ लड़के के हाथ को जकड़ रखा था और चेहरे पर जीतने की जिद साफ दिख रही थी. आसपास खड़े मेहमान और कैमरामैन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, वहीं कुछ लोग तो सचमुच डर गए कि भाई, शादी के पहले ही दिन यह हाल है तो आगे क्या होगा! आखिर में दुल्हन इस जंग में जीत ही गई.

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'लड़के लेकर आओ...' दुल्हन के डायलॉग ने लूटी महफिल

इस वीडियो की सबसे मजेदार बात दुल्हन का वो डायलॉग है जो उसने पंजा लड़ाते वक्त पूरे टोन में बोला. दुल्हन ने साफ शब्दों में चुनौती दी कि उसे हराने के लिए किसी लड़के को सामने लाओ, क्योंकि लड़कियों को हराना तो उसके बाएं हाथ का खेल है. दुल्हन का यह दबंग अंदाज और बिना शर्माए अपनी ताकत दिखाना सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. आमतौर पर भारतीय शादियों में दुल्हनें बहुत शांत और शर्मीली दिखाई देती हैं, लेकिन इस न्यू एज दुल्हन ने साफ कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है और विदाई के बाद ससुराल में उसी का राज चलने वाला है.

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सोशल मीडिया पर जनता ने लिए मजे, बोले- 'भाई, संभल कर रहना अब'

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया और लोग दूल्हे के मजे लेने लगे. कमेंट सेक्शन में यूजर्स एक से बढ़कर एक मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई साहब, इस दूल्हे को तो अब जीवनभर बर्तन मांजने पड़ेंगे, वो भी बिना किसी बहस के!" दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "ये दुल्हन तो साक्षात शक्ति का रूप है, लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो वो शादी के लिए मंडप तक बैठ गया." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं असली धाकड़ छोरी, अब कोई इस घर में पंगा नहीं ले पाएगा." कुल मिलाकर, इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को हंसने का एक तगड़ा मौका दे दिया है.

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