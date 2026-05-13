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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपानी में चमकीं नोरा फतेही, गोल्डन ड्रेस पहन दिखाया ग्लैमरस अंदाज, फोटोज वायरल

पानी में चमकीं नोरा फतेही, गोल्डन ड्रेस पहन दिखाया ग्लैमरस अंदाज, फोटोज वायरल

नोरा फतेही सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने एक बार फिर लोगो का ध्यान खींच लिया है. नोरा ने गोल्डन ड्रेस में अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. जो तेजी से वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 May 2026 07:07 PM (IST)
नोरा फतेही सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने एक बार फिर लोगो का ध्यान खींच लिया है. नोरा ने गोल्डन ड्रेस में अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. जो तेजी से वायरल हो रही है.

एक्ट्रेस नोरा फतेही ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कई दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वो ऑल गोल्डन आउटफिट में नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

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नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान खींच किया है. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान खींच किया है. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
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एक्ट्रेस फोटोज से सोनपरी से कम नहीं लग रही हैं. नोरा सोने से जड़े आउटफिट में नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस फोटोज से सोनपरी से कम नहीं लग रही हैं. नोरा सोने से जड़े आउटफिट में नजर आ रही हैं.
Published at : 13 May 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi

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