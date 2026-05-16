साउथ एक्टर सूर्या (Suriya) इन दिनों फिल्म 'करुप्पू' की वजह से चर्चा में हैं. फिल्म को एक दिन की देरी से 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसके बाद भी फैंस और दर्शकों से इसे जबरदस्त रिस्पांस मिला. पहले इसे 14 मई, 2026 को रिलीज जाना था लेकिन फाइनेंशियल समस्या की वजह से इसे एक दिन के बाद रिलीज किया गया. इसके बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और ये 2026 की तमिल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.

'करुप्पू' की पहले दिन की कमाई

सूर्या की फिल्म 'कुरुप्पू' को पहले दिन फैंस से जबरदस्त रिस्पांस मिला. मूवी ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, इसने ओपनिंग डे पर 15.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 4,891 शोज मिले और 46.9% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई.

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तमिल में बंपर कमाई कर रही 'करुप्पू'

इतना ही नहीं, 'करुप्पू' को दो भाषाओं तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है और ये तमिल ने शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने पहले दिन तमिल में 13.10 करोड़ और तेलुगु में 2.40 करोड़ का बिजनेस किया. यही नहीं, फिल्म ने ओवरसीन में भी शानदार बिजनेस किया. सैकनिल्क के अनुसार, इसने ओवरसीज में 7 करोड़ और वर्ल्डवाइड 24.93 करोड़ की कमाई की.

2026 की तमिल की सबसे बड़ी ओपनर बनी 'करुप्पू'

इसी के साथ ही सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया. ये 2026 की तमिल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने शिवाकार्तिकेयन और रवि मोहन की फिल्म 'पराशक्ति' को पछाड़ दिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'पराशक्ति' ने पहले दिन 12.35 करोड़ का बिजनेस किया था और ये नंबर 1 पर थी लेकिन 'करुप्पू' की रिलीज के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है.

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2026 की तमिल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली टॉप-5 फिल्में

करुप्पू- 15.50 करोड़

पराशक्ति- 12.35 करोड़

लव इंश्योरेंस कंपनी- 6.85 करोड़

कारा- 6.2 करोड़

यूथ- 3.65 करोड़

'करुप्पू' की कहानी

इसके अलावा अगर 'करुप्पू' की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें सूर्या का मास अवतार तो देखने के लिए मिलता ही है साथ ही करप्शन के खिलाफ लड़ाई भी देखने के लिए मिलती है. सूर्या की दमदार एक्शन दर्शकों को खूब पसंद आई और लोगों ने भी इसे पैसा वसूल बताया. इसके साथ ही फिल्म में तृषा कृष्णन भी हैं, जिनकी सादगी तो सारी लाइमलाइट ही चुरा लेती है.

गौरतलब है कि इसमें सूर्या के साथ ही तृषा कृष्णन, इंद्रंस और अनाघा मया रवि भी अहम रोल में हैं. आरजे बालाजी ने इसका निर्देशन किया है.