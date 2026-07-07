हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe India Story Movie: 'सतलुज' के ओटीटी से हटने के बाद अब सीबीएफसी की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है 'द इंडिया स्टोरी'

The India Story Movie: 'सतलुज' के ओटीटी से हटने के बाद अब सीबीएफसी की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है 'द इंडिया स्टोरी'

The India Story Movie: फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' खेती में कीटनाशकों और ह्यूमन हेल्थ से जुड़े अहम मुद्दे को दिखाती है. 24 जुलाई की रिलीज़ से पहले फिल्म अभी सीबीएफसी की मंजूरी का इंतजार कर रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 07 Jul 2026 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

'सतलुज' को लेकर शुरू हुई बहस के बीच अब एक और फिल्म चर्चा में आ गई है. वजह इसकी कहानी नहीं, बल्कि रिलीज से पहले सीबीएफसी की मंजूरी का इंतजार है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

'सतलुज' के बाद फिर चर्चा में एक और फिल्म

हाल ही में ज़ी5 से फिल्म 'सतलुज' हटाए जाने के बाद सामाजिक और 'सेंसिटिव टॉपिक्स' पर बनी फिल्मों के भविष्य को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच एक और विचारोत्तेजक फिल्म अब दर्शकों तक पहुंचने से पहले अपनी राह देख रही है.

'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस', जिसमें काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े मुख्य किरदारों में हैं, अपनी निर्धारित 24 जुलाई 2026 की वैश्विक सिनेमाघर रिलीज़ से पहले सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) की मंजूरी का इंतजार कर रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

ये भी पढे़ें: 'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा

कैसे है फिल्म की कहानी

ये फिल्म आज के समय के एक बेहद गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखे मुद्दे, खेती में कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल और उनके ह्यूमन हेल्थ पर उसके असर की बात करती है. कई साल की रिसर्च पर बनी ये फिल्म हमारी थाली तक पहुंचने वाले भोजन के पीछे छिपे खतरों को सामने लाती है और दर्शकों को ऐसे मुद्दे पर सोचने के लिए इंस्पायर करती है, जो करोड़ों लोगों के जीवन को अफेक्ट करता है.

फिल्म का टीज़र अपने अलग और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय की वजह से पहले ही चर्चा में आ चुका है. हालांकि, सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसकी रिलीज़ पर अभी भी इंतजार बना हुआ है.

डायरेक्टर ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर फिल्म के डायरेक्टर चेतन डीके ने कहा, 'ये उन फिल्मों के लिए कठिन समय है, जो असहज सच्चाइयों को सामने लाने का साहस करती हैं. 'सतलुज' का ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटना और अब 'द इंडिया स्टोरी' का सीबीएफसी की मंजूरी का इंतज़ार करना, एक फिल्मकार के तौर पर बेहद दुखद है. हमारा मकसद कभी विवाद खड़ा करना नहीं रहा, बल्कि सिनेमा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना है.

कई साल की रिसर्च और मेहनत के बाद हमारी बस यही इच्छा है कि फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने का अवसर मिले. हमें उम्मीद है कि 'द इंडिया स्टोरी' को जल्द ही मंजूरी मिलेगी, ताकि लोग इसे देख सकें और अपनी राय स्वयं बना सकें.'

जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का डायरेक्शन चेत्तन डीके ने किया है. फिल्म की कहानी और मेकर्स सागर बी. शिंदे ने किया है. इसके सह-निर्माताओं में स्वाति विनायक सैदाने,  अनिता जाधव, विनायक सैदाने, कल्पेश शाह, देवयानी खोराते और प्रेम जोशी शामिल हैं.

ये भी पढे़ें: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं अंशुला कपूर के पति रोहन ठक्कर, जानिए नेटवर्थ और इनकम सोर्स

'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस' 24 जुलाई 2026 को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, हालांकि, इसकी रिलीज़ सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिलने पर ही होगी.

और पढ़ें
Published at : 07 Jul 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Shreyas Talpade Kajal Aggarwal The India Story Slow Poison In Progress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The India Story Movie: 'सतलुज' के ओटीटी से हटने के बाद अब सीबीएफसी की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है 'द इंडिया स्टोरी'
'सतलुज' के ओटीटी से हटने के बाद अब सीबीएफसी की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है 'द इंडिया स्टोरी'
बॉलीवुड
Tuesday BO Live Updates: साढ़े 7 बजे तक 40 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
Live Updates: साढ़े 7 बजे तक 40 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
बॉलीवुड
Egg Freezing क्या है? प्रियंका चोपड़ा और कृति सेनन सहित इन टॉप एक्ट्रेसेस ने मां बनने के लिए क्यों उठाया ये बड़ा कदम?
Egg Freezing क्या है? प्रियंका चोपड़ा और कृति सेनन सहित इन टॉप एक्ट्रेसेस ने मां बनने के लिए क्यों उठाया ये बड़ा कदम?
बॉलीवुड
प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने बॉसी लुक में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, डांस मूव्य के दीवाने हुए लोग, बोले- दुआ की मम्मा ने कमाल कर दिया
प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने बॉसी लुक में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, डांस मूव्य के दीवाने हुए लोग
Advertisement

वीडियोज

Kushal Tandon के मजाक पर Gauahar Khan ने दिया जवाब
Shilpa Shinde की एंट्री से Lock Upp 2 में मचा बवाल
क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर गडकरी का बड़ा खुलासा
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा
बिहार
युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, कायस्थ फेस, कौन हैं बांकीपुर से BJP के प्रत्याशी अभिषेक कुमार? जानिए
युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, कायस्थ फेस, कौन हैं बांकीपुर से BJP के प्रत्याशी अभिषेक कुमार? जानिए
क्रिकेट
बदलेगी एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम, यहां भी संजू सैमसन पर गिरेगी गाज! सामने आया बड़ा अपडेट
बदलेगी एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम, यहां भी संजू सैमसन पर गिरेगी गाज!
टेलीविजन
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
विश्व
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
विश्व
ट्रंप की धमकी का खामनेई के जनाजे पर असर, डर गए दुनिया के इन 13 देशों ने शामिल होने से किनारा
ट्रंप की धमकी का खामनेई के जनाजे पर असर, डर गए दुनिया के इन 13 देशों ने शामिल होने से किनारा
दिल्ली NCR
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget