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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीपिका की 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर काजल अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'बिल्कुल भी गलत नहीं है'

दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर काजल अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'बिल्कुल भी गलत नहीं है'

Kajal Aggarwal Interview: काजल अग्रवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और काम से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया. साथ ही दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर प्रतिक्रिया दी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 06:36 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. 2 साल पहले जब उनकी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का जन्म हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री से खबर आई कि दीपिका ने 8 घंटे शिफ्ट की मांग की हैं. इस मांग को लेकर बहुत बवाल हुआ और कई सेलेब्स ने दीपिका का समर्थन किया. इसी बीच अब एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी उनकी इस मांग पर बड़ा बयान दिया है और खुलकर बात की हैं. 

काजल ने किया सपोर्ट

हाल ही में जूम के साथ बातचीत में काजल ने साफ कहा, 'मैं भी अब अपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन करती हूं कि मैं कितने घंटे काम करूंगी. इसके अलावा अपने बच्चे के साथ समय बिताने के लिए मैं संडे को कोई काम नहीं करती. इंसान की प्रायोरिटी समय के साथ बदलती है और कोई भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता है. दीपिका ने जो मांग की, वो बिलकुल भी गलत नहीं हैं. कॉर्पोरेट में भी हर किसी के काम करने की लिमिट होती है, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इसे लागू किया जा सकता है.'

काजल ने आगे कहा, 'मां बनने के बाद महिलाओं का साथ देना जरूरी होता है क्योंकि चीजें बदल जाती है. परिवार और करियर के बीच कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है.' वहीं एक बार CNBC TV18 के साथ इंटरव्यू में दीपिका ने साफ कहा कि कई मेल एक्टर्स आठ घंटे काम करते है, तो फीमेल स्टार्स का भी ऐसा करना गलत नहीं हैं.'

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दीपिका ने छोड़ी फिल्म 

बता दें कि 2024 में दुआ के जन्म के बाद दीपिका ने 8 घंटे शिफ्ट की मांग की थी. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'स्पिरिट' के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा इसके लिए सहमत नहीं थे, जिस वजह से दीपिका ने इस फिल्म से किनारा कर लिया. इतना ही नहीं, दीपिका अपनी सुपरहिट फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के दूसरे पार्ट को भी छोड़ चुकी हैं. वहीं आने वाली फिल्मों की बात करें, तो इन दिनों वो फिल्म 'राका' और 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं और रणवीर सिंह के साथ जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगी.

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Published at : 04 Jul 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Kajal Aggarwal
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