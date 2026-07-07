प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने बॉसी लुक में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, डांस मूव्य के दीवाने हुए लोग

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस हाल ही में एक एड में अपनी बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. उनके इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उनपर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

दीपिका पादुकोण फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक एड वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दीपिका डांस करती नजर आ रही हैं. लुक की बात करें तो उन्होंने ऑल ब्लू कलर का आटफिट वियर किया. इस बॉसी लुक में दीपिका अपने बेबी बंप फ्लॉन्ट करती भी नजर आईं. प्रेग्नेंसी में एक्ट्रेस को डांस करता देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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फैंस ने की जमकर तारीफ

लोग दीपिका की इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'बॉस लेडी', दूसरे ने लिखा, 'फाइनली क्वीन वापस आ गई.' तीसरे ने लिखा, 'दुआ की मम्मा ने कमाल कर दिया'. वहीं एक फैन ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, 'दीपिका की सोशल मीडिया मैनेजर जाग गया.'

बता दें, दीपिका पादुकोण और उनके पति एक्टर रणवीर सिंह दूसरी बार पेरेट्ंस बनने वाले हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर फैंस को ये गुड न्यूज दी थी. दीपिका और रणवीर ने इंस्टा पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उनकी बेटी दुआ हाथ में प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आईं.

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दीपिका ने कैप्शन में इविली आई इमोजी बनाए. दीपिका और रणवीर सिंह ने डेटिंग के में बाद 14 नवंबर साल 2018 को शादी की. ये ग्रैंड वेडिंग इटली के लेक कोमो में हुई थी.

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दीपिका पादुकोण का वर्क फ्रंट

दीपिका हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा की फ़िल्म 'स्पिरिट' से बाहर होने के कारण चर्चा में थीं. वहीं, बाद में, फिल्ममेकर नाग अश्विन ने भी 'कल्कि 2' से एक्ट्रेस के बाहर होने का ऐलान किया.

