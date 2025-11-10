अभिषेक बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट का निधन, एक्टर हुए इमोशनल, बोले- 27 सालों से साथ काम कर रहे थे

एक्टर अभिषेक बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत का हाल में निधन हो गया है. इसी दौरान उन्हें याद करते हुए एक्टर अभिषेक ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

एक्टर ने अपने मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत को याद करते हुए सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है. अभिषेक ने बताया कि वो और अशोक पिछले 27 सालों से साथ काम कर रहे थे. अशोक ने उनका मेकअप उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी (2000) से किया था. अभिषेक ने पोस्ट में अशोक से जुड़ी कुछ मजेदार यादें भी शेयर कीं.

अभिषेक बच्चन ने शेयर की तस्वीरें

अभिषेक बच्चन ने अशोक सावंत के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें दोनों साथ खड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, “अशोक दादा और मैंने करीब 27 साल तक साथ काम किया. उन्होंने मेरी पहली फिल्म से ही मेरा मेकअप किया था. वो सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा थे. उनके बड़े भाई दीपक पिछले करीब 50 सालों से मेरे पिता का मेकअप करते आ रहे हैं.”

अभिषेक बच्चन ने बताया कि पिछले कुछ सालों से अशोक की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा उनका हालचाल लेते रहते थे. उन्होंने लिखा, “पिछले कुछ सालों से वो बीमार थे, इसलिए हर वक्त सेट पर नहीं आ पाते थे. लेकिन जब भी मैं शूटिंग करता था, वो एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब उन्होंने मुझसे बात न की हो.

वो हमेशा यह पक्का करते थे कि उनका असिस्टेंट मेरा मेकअप ठीक से कर रहा है या नहीं. अशोक दादा बहुत ही प्यारे, शांत और मिलनसार इंसान थे. उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, गले लगाने के लिए हमेशा तैयार और उनके बैग में हमेशा कुछ स्वादिष्ट नमकीन या भाकरवड़ी जरूर होती थी.”

पैर छूकर मैं फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करता था

अभिषेक बच्चन ने अशोक दादा को याद करते हुए लिखा, “पिछली रात हमने उन्हें खो दिया. वो हमेशा पहले इंसान होते थे जिनके पैर छूकर मैं हर नई फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करता था. अब आगे से मुझे आसमान की ओर देखकर यह यकीन करना होगा कि आप ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे. धन्यवाद दादा आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपकी गरिमा, आपके हुनर और आपकी मुस्कान के लिए.”

अभिषेक ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, “ये सोचकर ही दिल टूट जाता है कि अब काम पर जाऊंगा और आप मेरे साथ नहीं होंगे. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हों, शांति में हों. दोबारा मिलने पर आपके उस प्यारे से ‘बेयर हग’ का इंतजार रहेगा. आत्मा को शांति मिले अशोक सावंत. ओम शांति.”

अभिषेक की इस पोस्ट पर बॉलीवुड के कई सितारे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी जैकी श्रॉफ ने लिखा, “ओम शांति, वो बहुत ही सरल और प्यारे इंसान थे.” इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा, नव्या नंदा, सबा पटौदी,

ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त कीं.





बता दें कि, अशोक सावंत ने धूम, रन, तेरे मेरे सपने, ब्लफमास्टर और फासले जैसी फिल्मों में बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम किया था.