शाहरुख खान के जेंटल अंदाज ने फिर जीता दिल, महिला पुलिस अधिकारी के साथ वायरल हुई तस्वीर

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को लोग उनके बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे इंसानियत भरे कामों की वजह से ज्यादा पसंद करते हैं. उनके 60वें बर्थडे की एक फोटो इसी वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है.

जिसमें शाहरुख मुंबई पुलिस के अफसरों और एक छोटी बच्ची के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं, जहां वो बड़ी ही सादगी से एक महिला पुलिस अफसर का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं. जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

फोटो को मिल रहा है प्यार

ये फोटो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, फैंस इसे “प्योर क्लास” और “किंग ऑफ हार्ट्स” कहकर तारीफ कर रहे हैं. कैमरों की भीड़ के बीच भी शाहरुख हमेशा की तरह सबके साथ बहुत सादगी और प्यार से पेश आए.

फैंस को दिया सरप्राइज

ये खूबसूरत पल शाहरुख खान के 60वें बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम 2 नवंबर को देखने को मिला. मुंबई पुलिस ने मन्नत के आस-पास करीब एक किलोमीटर का इलाका भीड़ से कंट्रोल करने के लिए बंद किया था, लेकिन शाहरुख ने अपने फैंस को सरप्राइज देने का प्लान बना लिया था.

वो अचानक बांद्रा के बालगंधर्व रंगमंदिर पहुंचे, जहां उनके लिए खास फैन इवेंट रखा गया था. करीब 500 फैंस, जिनके पास गोल्डन और पर्पल पास थे, वहां मौजूद थे और शाहरुख का इंतज़ार कर रहे थे. जैसे ही वो ब्लैक टी-शर्ट और वाइट जैकेट पहनकर अंदर आए, पूरा हॉल “शाहरुख! शाहरुख!” के नारों से गूंज उठा.

इसके बाद माहौल और भी यादगार बन गया शाहरुख ने जिंदा बंदा गाने पर डांस किया, फिल्म रील के शेप वाला तीन-लेयर का केक काटा और जिंदगी, फिल्मों और अपने सफर को लेकर दिल से बातें कीं. चक दे! इंडिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “ये खेल मेरे लिए बहुत मायने रखता है... ये फिल्म मेरे पिता को समर्पित थी.”

फिल्म किंग को लेकर की बात

शाहरुख खान ने इस दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर भी बात की, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “अब हम एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर एक-दूसरे को और बेहतर समझते हैं, इसलिए काम करने का मज़ा दोगुना हो गया है.” उन्होंने बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू बैड्स का भी जिक्र किया और कहा, “उस प्रोजेक्ट पर काम करके बहुत मजा आया. सलमान, आमिर और बाकी सबका शुक्रिया जिन्होंने इसमें कैमियो किया.”

इवेंट के आखिर में शाहरुख ने अपने फैंस को भी दिल से धन्यवाद कहा, जो घंटों से सिर्फ एक झलक पाने के लिए बाहर इंतज़ार कर रहे थे. उन्होंने कहा, “मुझे जो सबसे ज्यादा चाहा और प्यार महसूस कराता है, वो आप लोग हैं.” उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, “चाहे मैं आपसे सड़क पर मिलूं, मन्नत के बाहर या किसी ऐसे इवेंट में, मुझे खुशी होती है, क्योंकि जब आप मुझे देखकर खुश होते हैं, तो वही खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी होती है.”

इसी के साथ शाहरुख ने अपने फैंस को हमेशा की तरह एक खास तोहफा दिया, स्टेज से ली अपनी सिग्नेचर सेल्फी, कार से हाथ हिलाकर किया गुडबाय और वो प्यारी सी मुस्कान, जिसे फैंस पिछले तीन दशकों से दीवानेपन की हद तक पसंद करते हैं.