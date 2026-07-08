256 घंटे और 131 कारीगरों की मेहनत, आमिर ने पत्नी गौरी को दिया बेशकीमती तोहफा

256 घंटे और 131 कारीगरों की मेहनत, आमिर खान ने पत्नी गौरी स्प्रैट को दिया बेशकीमती तोहफा
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी रचाने वाले आमिर खान ने अपनी पत्नी को बेशकीमती तोहफा दिया है. अब सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है.
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान हाल ही में तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं. दो तलाक का सामना करने के बाद आमिर ने हाल ही में मुंबई में अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से 5 जुलाई को शादी कर ली थी. शादी में आमिर ने अपनी पत्नी को बेहद खास और बेशकीमती तोहफा दिया. इसकी अब काफी चर्चा हो रही है. इसे बनाने में 131 करीगरों ने योगदान दिया और 256 घंटे का वक्त इस पर खर्च हुआ.
आमिर ने गौरी को दिया खास तोहफा
आमिर खान ने बिना किसी ताम-झाम के गौरी स्प्रैट के साथ अपने मुंबई के पाली हिल वाले घर पर शादी की थी. शादी में दोनों के कुछ करीबी, खास दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से गिने-चुने लोग शामिल हुए थे. शादी के यादगार मौके पर आमिर ने गौरी को एक खास रिंग गिफ्ट की थी.
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256 घंटे और 131 कारीगरों की मेहनत
गौरी स्प्रैट की शानदार वेडिंग रिंग सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना आखिर इसे बड़ी मेहनत के साथ जो तैयार किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिंग को जूलरी ब्रांड 'क्वीन' ने डिजाइन किया है. इसमें दुर्लभ कैबोचॉन-कट नेचुरल रूबी (माणिक) लगा हुआ है. इसकी तलाश में ही तीन महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था, क्योंकि पूरी दुनिया में इस कैटिगरी की रूबी आसानी से नहीं मिलती है.
इस अंगूठी में चारों तरफ 40 असली हीरे जड़े हुए हैं. खास बात ये है कि इसे तैयार करने में भी काफी समय लगा है. रिपोर्ट्स बताती है कि इसे 131 कारीगरों ने मिलकर डिजाइन किया है और इसमें कुल लगने वाला वक्त 256 घंटे का है. हालांकि इसकी कीमत का खुलासा नहीं हो पाया है. लेकिन, ये बेहद कीमती रिंग है.
Dear Amir Bhai & Gauri,— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2026
Heartiest congratulations on your wedding! ❤️ Wishing you both a lifetime of love, happiness, laughter, and togetherness. May Allah bless your beautiful journey with endless joy and countless blessings.
So happy for you both, congratulations once again! pic.twitter.com/b6NVEoUw34
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गौरी की दूसरी और आमिर की तीसरी शादी
आमिर खान ने पहली शादी रीना दत्ता से साल 1986 में की थी. दोनों का 2002 में तलाक हो गया था. एक्टर की दूसरी शादी किरण राव से साल 2005 में हुई. जबकि 2021 में इस रिश्ते का अंत भी तलाक के साथ हो गया. आमिर ने गौरी को फैंस से साल 2025 में इंट्रोड्यूस कराया था. अब आमिर ने उनसे तीसरी शादी की है. जबकि गौरी की ये दूसरी शादी है. पहली शादी से उनका एक 7 साल का बेटा है. गौरी का अपने पति से तलाक हो गया था.