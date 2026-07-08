सैफ अली खान और करीना कपूर बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है. सैफ अली खान और करीना कपूर इन दिनों बच्चों के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. इस बीच करीना ने सोशल मीडिया पर वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने सैफ को 'हॉट हसबैंड' बताया.

गर्मियां अच्छी बीत रही हैं...

करीना ने इंस्टाग्राम पर सैफ की चार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो समुद्र से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. ऑरेंज स्विम शॉर्ट्स में उनका कैजुअल बीच लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस दौरान सैफ अली खान बीच पर अपनी फिट फिजीक फ्लॉन्ट करते नजर आए. करीना ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'गर्मियां अच्छी बीत रही हैं. हॉट हसबैंड.'

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट

करीना कपूर की पोस्ट पर रिया कपूर ने किया कमेंट

करीना की इस पोस्ट पर रिया कपूर ने कमेंट किया और लिखा, 'तुम लोगों की बहुत याद आ रही है.' वहीं, एक फैन ने लिखा, 'बिना शक, बॉलीवुड का सबसे अच्छा और सबसे हॉट कपल.' दूसरे ने लिखा, 'करीना अपनी फोटोज भी शेयर करो प्लीज.' एक ने लिखा, 'मस्त फोटोज हैं.'

करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी

बता दें कि सैफ अली खान और करीना 2007-08 में फिल्म 'टशन' के समय पास आए थे. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. इसके बाद उन्होंने 2012 में शादी कर ली और अब दो बेटों के पेरेंट्स बन चुके हैं. उनके बेटे का नाम तैमूर अली खान और जेह अली खान हैं.

करीना कपूर और सैफ अली खान का वर्कफ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ हाल ही में फिल्म 'कर्तव्य' में नजर आए थे. इसके बाद वो जल्द ही 'हम हिंदुस्तानी' में दिखेंगे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इसके अलावा 'हैवान' भी पाइपलाइन में हैं. वहीं, करीना इन दिनों अपनी फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में होंगे.

ये भी पढ़ें:-धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात