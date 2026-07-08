अमिताभ बच्चन से रणबीर तक, अयोध्या की प्रॉपर्टी में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे ये बड़े स्टार्स?

अयोध्या में साल 2024 में भगवान राम के विशाल मंदिर का उद्घाटन होने के बाद ये देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थल में से एक बन गया है. भगवान राम की नगरी में हर क्षेत्र में बड़े बदलाव आने के साथ रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी और बदलाव देखने को मिला है. यहां अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर जैसे बड़े-बड़े स्टार्स भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज में निवेश कर रहे हैं. लेकिन, क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं कि आखिर क्यों बड़े स्टार्स अयोध्या जैसी जगह पर प्रॉपटी खरीद रहे हैं?

अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने में क्यों दिखा रहे दिलचस्पी?

अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूं ही रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स आगे नहीं आ रहे हैं. यहां तेजी से हर चीज बदल रही है. यहां राम मंदिर निर्माण के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है. समय के साथ प्रीमिम और लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग भी बढ़ गई. शहर का हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, ब्रांडेड रेजिडेंशियल और लग्ज़री टाउनशिप के जरिए तेजी से विकास हो रहा है.

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अमिताभ बच्चन ने किया तगड़ा निवेश

News 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन अयोध्या में प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले शुरुआती स्टार्स में शामिल रहे. वहीं अभिनन्दन लोढ़ा ने उनसे जुड़ा एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें अमिताभ बच्चन ने फोन किया था और कहा था, 'मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है.' बता दें कि बिग बी का जन्म प्रयागराज में हुआ था.

अमिताभ बच्चन ने शुरुआत में अयोध्या में एक बड़ी जमीन खरीदी थी. इसके बाद उन्होंने फिर इस शहर की प्रॉपर्टी में दिलचस्पी दिखाई. फिर उन्होंने हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाने के लिए राम अंदिर से 20 मिनट की दूरी पर दो बीघा जमीन खरीदी. जबकि 'द सरयू' में भी एक प्लॉट खरीदा. इसके बाद साल 2026 में भी उन्होंने एक बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर डील की थी.

रणबीर कपूर भी नहीं रहे पीछे

अमिताभ बच्चन के अलावा रणबीर कपूर ने भी अयोध्या में प्रॉपर्टी में इंवेस्ट किया है. बता दें कि अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने अयोध्या में प्रॉपर्टी को लेकर डील इस फिल्म से पहले ही की थी. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर रणबीर ने कहा था, 'अयोध्या ने मुझे चुना है.' एक्टर ने यहां लग्जरी टाउनशिप में इंवेस्ट किया है.

कई बड़े स्टार्स ने दिखाई अयोध्या की प्रॉपर्टी में दिलचस्पी

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के अलावा और भी कई बड़े स्टार्स ने अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि आधिकारिक तौर पर उन स्टार्स के नाम की जानकारी सामने नहीं आ सकी है.

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अमिताभ-रणबीर का वर्कफ्रंट

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. जबकि इसका दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर आएगा. वहीं अमिताभ बच्चन जल्द ही अपने शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन के जरिए टीवी पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए लौटेंगे.