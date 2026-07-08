Live: दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का हाल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWednesday Box Office Collection Live: दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई आलिया की 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का हाल

Wednesday Box Office Collection Live: दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई आलिया की 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का हाल

Wednesday Box Office Collection Live Updates 8th July: बुधवार को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए सभी फिल्में स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं. यहां अल्फा सहित सभी फिल्मों का कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Jul 2026 12:59 PM (IST)
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मंंगलवार को सिनेमाघरों में मौजूद तकरीबन सभी फिल्मों के कलेक्शन में तेजी देखी गई थी. अल्फा की कमाई में तो अच्छा खासा उछाल देखा गया. वहीं वेलकम टू द जंगल ने भी रफ्तार बढ़ाई थी लेकिन बुधवार को फिर सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुस्त नजर आ रही हैं. यहां इनके बुधवार की कमाई के हर घंटे के अपडेटेड आंकड़े जान सकते हैं. साथ ही ऑक्यूपेंसी भी जान सकते हैं. 

अल्फा की बुधवार की कमाई (Alpha Wednesday BO Day 6 Collection Live)
आलिया भट्ट की अल्फा ने मंगलवार को अच्छा कलेक्शन किया था. इसने 4.25 करोड़ कमाए हैं. वहीं सोमवार को इसका कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपये रहा था. अब इसके छठे दिन यानी बुधवार की कमाई की बात करें तो

  • सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक अल्फा ने 0.21 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 7.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल अल्फा का 6 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 42.31 करोड़ रुपये हुआ है. 
अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 6 0.21 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन) 7.0% 
कुल कलेक्शन 42.31 करोड़  

ये भी पढ़ें:-धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

वेलकम टू द जंगल की दूसरे बुधवार की कमाई ( Welcome 3 Second Wednesday BO Day 13 Live Updates) 
अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का निर्देशन अहमद खान ने किया है और ये 30 स्टार्स वाली फिल्म है. इस एडवेंचर कॉमेडी थ्रिलर ने रिलीज के 12वें दिन मंगलवार को 3 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं इसके दूसरे बुधवार यानी 13वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक फिल्म ने 0.18 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 7.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल वेलकम टू द जंगल के 13 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 120.73 करोड़ रुपये हुआ है. 
वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 13 0.18 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन) 7.0% 
कुल कलेक्शन 120.73 करोड़  

कॉकटेल 2 के तीसरे बुधवार का कलेक्शन (Cocktail 2 BO Day 20 Live Updates)
कॉकटेल 2 अब लाखों में सिमट चुकीहै. शाहिद कपूर स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 47 लाख रुपये जोड़े थे. वहीं इसके तीसरे बुधवार यानी 20वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक फिल्म ने 0.06 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल कॉकटेल 2 का 20 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 93.51 करोड़ रुपये हुआ है. 
कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 20 0.06 करोड़ ( दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन) 9.0% 
कुल कलेक्शन 93.51 करोड़  

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट

 

Published at : 08 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Alpha Welcome To The Jungle Wednesday Box Office Collection Cocktail 2
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